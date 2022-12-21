https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-في-فيديو-متداول-الاتفاق-النووي-مع-إيران-مات-1071430612.html

بايدن في فيديو متداول: الاتفاق النووي مع إيران "مات"

بايدن في فيديو متداول: الاتفاق النووي مع إيران "مات"

انتشر مؤخرا فيديو للرئيس الأمريكي جو باين وهو يتحدث مع ناشطين إيرانيين، يقول فيه إن جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران "ماتت". 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T07:13+0000

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2022-12-21T07:13+0000

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وحسب موقع "إكسيوس"، قال بايدن للنشطاء الإيرانيين الذين حضروا حدثا في جنوب كاليفورنيا في نوفمبر/تشرين الماضي: "إن الاتفاق النووي مات، لكننا لن نعلن ذلك. قصة طويلة".وقال النشطاء لبايدن إن النظام الإيراني لا يمثلهم، فأجاب: "أنا أعلم أنهم لا يمثلونكم".واستدرك بايدن: "لكنهم سوف يمتلكون سلاحا نوويا سيمثلونه". في حين لم يُظهر الفيديو ما يقوله الرئيس الأمريكي بعد ذلك.ووفقا لـ"إكسيوس"، لم يثر البيت الأبيض شكوكا حول مدى صحة الفيديو.وتعليقا على حديث بايدن، قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، "إن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ليست محور تركيزنا في الوقت الحالي وليست على جدول أعمالنا".وأضاف "نحن ببساطة لا نرى اتفاقا قادما في أي وقت قريب بينما تواصل إيران قمع مواطنيها ودعمها لروسيا في أوكرانيا".وتابع "لذا فإن ما نركز عليه الآن هو طرق عملية لمواجهة إيران في تلك المجالات وليس على الصفقة الإيرانية".يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، وبدأ البلدان محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن تولى جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي. وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.بالمقابل، اعتبرت أمريكا، أن رد طهران على المسودة الأوروبية، لم يكن "بناء".

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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن