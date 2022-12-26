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https://sputnikarabic.ae/20221226/النيجر-مصرع-طاقم-مروحية-للجيش-أثناء-هبوطها-في-مطار-نيامي-العسكري-1071627895.html
النيجر... مصرع طاقم مروحية للجيش أثناء هبوطها في مطار نيامي العسكري
النيجر... مصرع طاقم مروحية للجيش أثناء هبوطها في مطار نيامي العسكري
أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الاثنين، مقتل طاقم مروحية عسكرية، جراء تحطمها خلال الهبوط في مطار مدينة نيامي. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T15:42+0000
2022-12-26T15:42+0000
العالم
تحطم طائرة مروحية
أخبار النيجر
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نيامي - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أنها شكلت لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، موضحةً أن الطاقم مؤلف من 3 أشخاص، وأن المروحية من طراز "مي -17".وبحسب الوزارة، فإن الحادث وقع في حوالي الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي، وذلك في أثناء عودة المروحية من طلعة تدريب روتينية.وتقدم وزير الدفاع نيابة عن رئيس الجمهورية، بتعازيه لأسر الضحايا وذويهم وقوات الأمن والدفاع.
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العالم, تحطم طائرة مروحية, أخبار النيجر
العالم, تحطم طائرة مروحية, أخبار النيجر

النيجر... مصرع طاقم مروحية للجيش أثناء هبوطها في مطار نيامي العسكري

15:42 GMT 26.12.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورمروحية من طراز "مي-8" أثناء المناورات لفيلق مشاة البحرية ووحدات الدفاع الساحلي في الميدان العسكري "أوبوك" في القرم الروسية
مروحية من طراز مي-8 أثناء المناورات لفيلق مشاة البحرية ووحدات الدفاع الساحلي في الميدان العسكري أوبوك في القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevsky
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أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الاثنين، مقتل طاقم مروحية عسكرية، جراء تحطمها خلال الهبوط في مطار مدينة نيامي.
نيامي - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أنها شكلت لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، موضحةً أن الطاقم مؤلف من 3 أشخاص، وأن المروحية من طراز "مي -17".
وبحسب الوزارة، فإن الحادث وقع في حوالي الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي، وذلك في أثناء عودة المروحية من طلعة تدريب روتينية.

وتقدم وزير الدفاع نيابة عن رئيس الجمهورية، بتعازيه لأسر الضحايا وذويهم وقوات الأمن والدفاع.
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