https://sputnikarabic.ae/20221226/بعثة-الأمم-المتحدة-لأفغانستان-تحث-طالبان-على-رفع-الحظر-عن-النساء-العاملات-في-المنظمات-غير-الحكومية-1071622423.html
بعثة الأمم المتحدة لأفغانستان تحث "طالبان" على رفع الحظر عن النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية
بعثة الأمم المتحدة لأفغانستان تحث "طالبان" على رفع الحظر عن النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية
حث القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان "يوناما"، رامز الأكبروف، حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:42+0000
2022-12-26T13:42+0000
2022-12-26T13:42+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
العالم
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جاء ذلك خلال لقاء الأكبروف بوزير الاقتصاد الأفغاني، محمد حنيف، اليوم الاثنين، في العاصمة الأفغانية كابول، لمناقشة القضية.وكتبت بعثة "يوناما" على "تويتر": "التقى القائم بأعمال رئيس "يوناما"، رامز الأكبروف، بوزير الاقتصاد في حكومة "طالبان"، محمد حنيف، اليوم في كابول، ودعا إلى التراجع عن قرار منع النساء من العمل الإنساني للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية".كما أشارت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة أفغانستان، إلى أن إزالة الحواجز أمام المرأة أمر بالغ الأهمية لأن "ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية".وذكرت وسائل إعلام أفغانية، يوم السبت، أن حكومة "طالبان" أمرت جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل موظفاتها، حتى إشعار آخر.وفي الأسبوع الماضي، أمرت وزارة التعليم الأفغانية في حكومة "طالبان" أيضا، بتعليق تعليم النساء في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والعامة.وانتُقد الحظر الصادر من "طالبان" بشدة من قبل عدد من المنظمات الدولية والقادة العالميين.ووصلت حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، وفشلت حتى الآن في معالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية والأمنية المتفاقمة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221225/ألمانيا-تسعى-للحصول-على-رد-فعل-عالمي-واضح-تجاه-قيود-طالبان-على-الأفغانيات-1071581273.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, منظمة الأمم المتحدة
بعثة الأمم المتحدة لأفغانستان تحث "طالبان" على رفع الحظر عن النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية
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حث القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان "يوناما"، رامز الأكبروف، حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية)، على التراجع عن قرارها بمنع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية.
جاء ذلك خلال لقاء الأكبروف بوزير الاقتصاد الأفغاني، محمد حنيف، اليوم الاثنين، في العاصمة الأفغانية كابول، لمناقشة القضية.
وكتبت بعثة "يوناما" على "تويتر": "التقى القائم بأعمال رئيس "يوناما"، رامز الأكبروف، بوزير الاقتصاد في حكومة "طالبان"، محمد حنيف، اليوم في كابول، ودعا إلى التراجع عن قرار منع النساء من العمل الإنساني للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية".
كما أشارت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة أفغانستان، إلى أن إزالة الحواجز أمام المرأة أمر بالغ الأهمية لأن "ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية".
وذكرت وسائل إعلام أفغانية، يوم السبت، أن حكومة "طالبان" أمرت جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل موظفاتها، حتى إشعار آخر.
وفي الأسبوع الماضي، أمرت وزارة التعليم الأفغانية في حكومة "طالبان" أيضا، بتعليق تعليم النساء في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والعامة.
وانتُقد الحظر الصادر من "طالبان" بشدة من قبل عدد من المنظمات الدولية والقادة العالميين.
ووصلت حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، وفشلت حتى الآن في معالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية والأمنية المتفاقمة في البلاد.