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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221226/بوشكوف-واشنطن-تحاول-تحقيق-استنزاف-جيوسياسي-وتكنولوجي-لروسيا-1071627320.html
بوشكوف: واشنطن تحاول تحقيق "استنزاف" جيوسياسي وتكنولوجي لروسيا
بوشكوف: واشنطن تحاول تحقيق "استنزاف" جيوسياسي وتكنولوجي لروسيا
صرح أليكسي بوشكوف، عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول تحقيق "استنزاف" جيوسياسي وتكنولوجي لروسيا. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T15:37+0000
2022-12-26T15:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
برلماني
السياسة الأمريكية
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وقال بوشكوف في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الاثنين، إن سياسة واشنطن لا تتأثر بأولئك الذين يفهمون عدم جدوى مثل هذه الأهداف.وأعلنت السلطات الأمريكية مرارا عزمها على مواصلة دعم أوكرانيا على خلفية عملية عسكرية روسية خاصة على أراضي البلاد، مضيفةً أن واشنطن لا تساعد كييف فقط بالأسلحة والتمويل، ولكنها أيضا فرضت عقوبات واسعة النطاق على موسكو.وأشارت العديد من وسائل الإعلام والعديد من السياسيين الأمريكيين المحافظين إلى أن هذا النهج يمكن أن يضر بالولايات المتحدة، لكن هذا لم يغير سياسة البيت الأبيض تجاه روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220807/برلماني-روسي-يكشف-عن-أسوأ-كابوس-لبروكسل-1066100993.html
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روسيا, برلماني, السياسة الأمريكية
روسيا, برلماني, السياسة الأمريكية

بوشكوف: واشنطن تحاول تحقيق "استنزاف" جيوسياسي وتكنولوجي لروسيا

15:37 GMT 26.12.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الروسي أليكسي بوشكوف
النائب الروسي أليكسي بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرح أليكسي بوشكوف، عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول تحقيق "استنزاف" جيوسياسي وتكنولوجي لروسيا.
وقال بوشكوف في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الاثنين، إن سياسة واشنطن لا تتأثر بأولئك الذين يفهمون عدم جدوى مثل هذه الأهداف.

وأضاف: "في الولايات المتحدة، يدرك العديد من المراقبين وحتى المدونين، أنه لا يمكن هزيمة روسيا. لكن أصواتهم لا تؤثر على سياسة إدارة بايدن، التي يتمثل هدفها في استنزاف روسيا على المدى الطويل من الناحية الجيوسياسية والتكنولوجية".

وأعلنت السلطات الأمريكية مرارا عزمها على مواصلة دعم أوكرانيا على خلفية عملية عسكرية روسية خاصة على أراضي البلاد، مضيفةً أن واشنطن لا تساعد كييف فقط بالأسلحة والتمويل، ولكنها أيضا فرضت عقوبات واسعة النطاق على موسكو.
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وأشارت العديد من وسائل الإعلام والعديد من السياسيين الأمريكيين المحافظين إلى أن هذا النهج يمكن أن يضر بالولايات المتحدة، لكن هذا لم يغير سياسة البيت الأبيض تجاه روسيا.
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