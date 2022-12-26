https://sputnikarabic.ae/20221226/جيش-كوريا-الجنوبية-يصف-اقتحام-مسيرات-كورية-شمالية-المجال-الجوي-لسيئول-بـعمل-استفزازي-1071607707.html
جيش كوريا الجنوبية يصف اقتحام مسيرات كورية شمالية المجال الجوي لسيئول بـ"عمل استفزازي"
جيش كوريا الجنوبية يصف اقتحام مسيرات كورية شمالية المجال الجوي لسيئول بـ"عمل استفزازي"
وصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اقتحام الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T10:22+0000
2022-12-26T10:22+0000
2022-12-26T10:22+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068633101_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03b1bcbebcc27a71082b63e97a2bfc35.jpg
سيئول - سبوتنيك. وقال الجيش الكوري الجنوبي في إفادة صحفية، اليوم الاثنين إن "هذا الصباح، اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي... سيواصل جيشنا الرد بحذر وحزم على هذه الاستفزازات من جانب كوريا الشمالية".وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية، بأن "حوالي 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068633101_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_922ea27ad0a9a6661d3e554bbfadd8b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
جيش كوريا الجنوبية يصف اقتحام مسيرات كورية شمالية المجال الجوي لسيئول بـ"عمل استفزازي"
تابعنا عبر
وصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اقتحام الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.
سيئول - سبوتنيك. وقال الجيش الكوري الجنوبي في إفادة صحفية، اليوم الاثنين إن "هذا الصباح، اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي... سيواصل جيشنا الرد بحذر وحزم على هذه الاستفزازات من جانب كوريا الشمالية".
وأضاف أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".
وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية، بأن "حوالي 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".