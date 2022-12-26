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https://sputnikarabic.ae/20221226/شركات-المعادن-الروسية-تعمل-على-تغيير-وجهة-الصادرات-1071604509.html
شركات المعادن الروسية تعمل على تغيير وجهة الصادرات
شركات المعادن الروسية تعمل على تغيير وجهة الصادرات
أعلن نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، أن شركات التعدين الروسية تعمل على تغيير وجهة عمليات تسليم الصادرات، ومن بين... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:16+0000
2022-12-26T09:16+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال مانتوروف في اجتماع لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مع نواب رئيس الوزراء: "أصبحت أسواق تركيا والصين والاتحاد الاقتصادي الأوروبي ورابطة الدول المستقلة ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من الوجهات ذات الأولوية للإمدادات الخارجية على خلفية فرض العقوبات. شركاتنا تقوم بتغيير وجهة الصادرات بمشاركة بعثات تجارية. وفي إطار المشروع الوطني، سيتم توفير تدابير الدعم اللوجستي".
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

شركات المعادن الروسية تعمل على تغيير وجهة الصادرات

09:16 GMT 26.12.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمصنع المعادن في محافظة حماة، سوريا
مصنع المعادن في محافظة حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلن نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، أن شركات التعدين الروسية تعمل على تغيير وجهة عمليات تسليم الصادرات، ومن بين الوجهات ذات الأولوية الصين وتركيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة.
وقال مانتوروف في اجتماع لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مع نواب رئيس الوزراء: "أصبحت أسواق تركيا والصين والاتحاد الاقتصادي الأوروبي ورابطة الدول المستقلة ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من الوجهات ذات الأولوية للإمدادات الخارجية على خلفية فرض العقوبات. شركاتنا تقوم بتغيير وجهة الصادرات بمشاركة بعثات تجارية. وفي إطار المشروع الوطني، سيتم توفير تدابير الدعم اللوجستي".
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