https://sputnikarabic.ae/20221226/فيفا-روسيا-تشارك-في-تصفيات-كأس-العالم-2026-إذا-انضمت-إلى-الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-1071632591.html

"فيفا": روسيا تشارك في تصفيات كأس العالم 2026 إذا انضمت إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

"فيفا": روسيا تشارك في تصفيات كأس العالم 2026 إذا انضمت إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مشاركة روسيا في نهائيات كأس العالم 2026، مرهونة بالانضمام إلى الاتحاد الآسيوي. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T18:25+0000

2022-12-26T18:25+0000

2022-12-26T18:25+0000

روسيا

رياضة

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موسكو- سبوتنيك. فوفق تلفزيون "ماتش تي في" الروسي، اليوم الاثنين، لن يمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم روسيا من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، إذا انضمت موسكو إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.من جهته علّق رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتم اتخاذه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي في الـ27 من ديسمبر/ كانون الأول.وجاء في التقرير أنه إذا كان القرار إيجابيا، فسيكون أمام روسيا حتى 31 ديسمبر لتقديم جميع الوثائق اللازمة للمشاركة في كأس العالم.وبدأت موسكو النظر في الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد أن أوقف الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم منتخبات وأندية كرة القدم الوطنية الروسية من المشاركة في البطولات الدولية فيما يتعلق بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي وقت سابق من ديسمبر، اتفقت القمة الأولمبية على أن اللجنة الأولمبية الدولية يجب أن تدرس مبادرة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي للسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين الذين يحترمون الميثاق الأولمبي والعقوبات بالمنافسة في البطولات الآسيوية.يشار إلى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.طالع أيضا: أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من "فيفا" و"يويفا"

https://sputnikarabic.ae/20220331/الفيفا-تجميد-عضوية-روسيا-لكرة-القدم-ليس-ضمن-خياراتنا-1060694498.html

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