https://sputnikarabic.ae/20221226/قائد-سلاح-الطيران-الاستراتيجي-الروسي-قادرون-على-الوصول-إلى-أي-منطقة-جغرافية-من-الكوكب-فيديو-1071628459.html

قائد سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي: قادرون على الوصول إلى أي منطقة جغرافية من الكوكب... فيديو

قائد سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي: قادرون على الوصول إلى أي منطقة جغرافية من الكوكب... فيديو

تحدث قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش، اليوم الاثنين، عن نتائج التدريب القتالي في العام الدراسي العسكري وحياة الطيارين الاستراتيجيين. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T15:53+0000

2022-12-26T15:53+0000

2022-12-26T15:53+0000

روسيا

رصد عسكري

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ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن كوبيلاش، أنه "تم حل جميع أنشطة التدريب القتالي المخطط لها في قيادة الطيران البعيد المدى في العام الدراسي 2022 بالكامل، وفي الوقت نفسه تم تنفيذ مهام التدريب القتالي في وقت واحد مع المهام القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة".وأضاف كوبيلاش: "أريد أن أشير إلى أن النتائج التي أظهرها طاقم طيراننا في سياق حل مشاكل نظام الدفاع الجوي هي ذروة العمل الضخم والمعقد والمتعدد الأوجه الذي يقوم به فريق الطيران البعيد المدى بأكمله، والعمل بتفان كامل حيث يظهر أفضل الصفات والمهارات المهنية العالية".وكشف أنه "في نهاية عام 2021 دخل فوج مسلح بمنظومات صواريخ كينجال الفرط صوتية على أساس طائرات "ميغ 31" إلى سلاح الطيران البعيد المدى".وأردف: "إن ما يميز مجمع كينجال للطيران الفرط صوتي هو أن صاروخه الجوي قادر على الوصول إلى سرعات تزيد عن عشرة أضعاف سرعة الصوت، وفي ذات الوقت المناورة في جميع أجزاء مسار التحليق، مما يسمح له بالتغلب بشكل موثوق على كل الهواء الموجود. أنظمة الدفاع وضرب أهداف عميقة خلف خطوط العدو".وختم كوبيلاش: "بعد العمل الذي قامت به الصناعة، اكتسبت الطائرات خصائص وقدرات محدّثة لتشغيلها في وحدات الطيران، فضلاً عن الاستخدام الأكثر دقة لأسلحة الطيران".

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روسيا, رصد عسكري