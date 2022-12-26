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https://sputnikarabic.ae/20221226/لابيد-نتنياهو-يشكل-حكومة-جنون-لن-نتركهم-يفككون-إسرائيل-1071622984.html
لابيد: نتنياهو يشكل حكومة "جنون"... لن نتركهم يفككون إسرائيل
لابيد: نتنياهو يشكل حكومة "جنون"... لن نتركهم يفككون إسرائيل
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الحكومة التي يعكف على تشكيلها خلفه بنيامين نتنياهو بـ "حكومة جنون كاملة"، مؤكدا أنه لن يصمت بينما... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:54+0000
2022-12-26T13:54+0000
بنيامين نتنياهو
العالم
إسرائيل
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وقال لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي في تغريدات في حسابه على تويتر: "سبق ورأينا بالفعل حكومات تشكلت في إسرائيل. ما يحدث هنا ليس حدثا طبيعيا. ما لدينا هو أضعف رئيس وزراء هنا على الإطلاق، وحكومة في حالة فوضى".وأضاف: "هذه (حكومة نتنياهو) ليست حكومة يمين كاملة، إنها حكومة جنون كاملة. ليست لدينا نية للجلوس بهدوء بينما تُفكك دولة إسرائيل من الداخل".واعتبر لابيد أن "حكومة متطرفة دينية وقومية ليس لديها لحظة تقول فيها: "حان الوقت للنظر بالاعتبار للأشخاص الذين يفكرون بشكل مختلف"، مضيفا: "إنهم لن يتوقفوا".وتابع: "إذا لم نوقفهم، فسوف يزداد الأمر سوءًا. لقد أدركوا أن نتنياهو ضعيف وسيواصلون نهب نتنياهو ونهب الليكود ونهب الدولة".ويواصل نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، مفاوضاته الائتلافية مع أحزاب معسكر اليمين بقيادته، تمهيدًا للإعلان عن حكومته يوم الخميس المقبل، وأداء اليمين أمام الكنيست.ومساء الأربعاء الماضي، أبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة.وأثارت الاتفاقات الائتلافية التي وقعها "الليكود" مع أحزاب اليمين حتى الآن مخاوف في الداخل والخارج من تحويل إسرائيل إلى "دولة شريعة مظلمة"، وسحق الأقليات والمثليين، وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وتشديد الخناق على الفلسطينيين والاستيلاء على المزيد من الأراضي.
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بنيامين نتنياهو, العالم, إسرائيل
بنيامين نتنياهو, العالم, إسرائيل

لابيد: نتنياهو يشكل حكومة "جنون"... لن نتركهم يفككون إسرائيل

13:54 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الحكومة التي يعكف على تشكيلها خلفه بنيامين نتنياهو بـ "حكومة جنون كاملة"، مؤكدا أنه لن يصمت بينما يفككون إسرائيل من الداخل، وفق قوله.
وقال لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي في تغريدات في حسابه على تويتر: "سبق ورأينا بالفعل حكومات تشكلت في إسرائيل. ما يحدث هنا ليس حدثا طبيعيا. ما لدينا هو أضعف رئيس وزراء هنا على الإطلاق، وحكومة في حالة فوضى".
وأضاف: "هذه (حكومة نتنياهو) ليست حكومة يمين كاملة، إنها حكومة جنون كاملة. ليست لدينا نية للجلوس بهدوء بينما تُفكك دولة إسرائيل من الداخل".
واعتبر لابيد أن "حكومة متطرفة دينية وقومية ليس لديها لحظة تقول فيها: "حان الوقت للنظر بالاعتبار للأشخاص الذين يفكرون بشكل مختلف"، مضيفا: "إنهم لن يتوقفوا".
وتابع: "إذا لم نوقفهم، فسوف يزداد الأمر سوءًا. لقد أدركوا أن نتنياهو ضعيف وسيواصلون نهب نتنياهو ونهب الليكود ونهب الدولة".
ويواصل نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، مفاوضاته الائتلافية مع أحزاب معسكر اليمين بقيادته، تمهيدًا للإعلان عن حكومته يوم الخميس المقبل، وأداء اليمين أمام الكنيست.
ومساء الأربعاء الماضي، أبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة.
وأثارت الاتفاقات الائتلافية التي وقعها "الليكود" مع أحزاب اليمين حتى الآن مخاوف في الداخل والخارج من تحويل إسرائيل إلى "دولة شريعة مظلمة"، وسحق الأقليات والمثليين، وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وتشديد الخناق على الفلسطينيين والاستيلاء على المزيد من الأراضي.
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