ماراثون الصقل الروسي
09:05 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 26.12.2022)
تشهد مدينة نوفوسيبيرسك الروسية في هذه الأيام "ماراثون الصقل"، الحدث الذي يجمع محبي ممارسة "الصقل"، الأشخاص الذين يسكبون الماء البارد على أنفسهم بانتظام، ويجتمعون مرة واحدة في السنة من أجل "السكب الجماعي" في ساحة لينين وسط المدينة.
يُذكر أن درجات الحرارة في نوفوسيبيرسك في هذه الأيام تتراوح ما بين سالب 5 إلى 20 تحت الصفر.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورنيكولاي تشالكوف يسكب على نفسه الماء البارد قبل بدء يوم العمل. بدأ نيكولاي، وهو محاسب، نضح في يوليو 2021، ومنذ ذلك الحين كان يفعل ذلك كل يوم، 9 ديسمبر 2022
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نيكولاي تشالكوف يسكب على نفسه الماء البارد قبل بدء يوم العمل. بدأ نيكولاي، وهو محاسب، نضح في يوليو 2021، ومنذ ذلك الحين كان يفعل ذلك كل يوم، 9 ديسمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في "ماراثون الصقل " قبل بدء إقبال الجماهير على ساحة لينين في نوفوسيبيرسك الروسية، 25 ديسمبر 2022
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المشاركون في "ماراثون الصقل " قبل بدء إقبال الجماهير على ساحة لينين في نوفوسيبيرسك الروسية، 25 ديسمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورناديجدا نوفايا تسكب على نفسها الماء البارد في فناء منزلها الخلفي. تمارس ناديجدا التصلب بانتظام منذ حوالي ثلاث سنوات، 14 ديسمبر 2022
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ناديجدا نوفايا تسكب على نفسها الماء البارد في فناء منزلها الخلفي. تمارس ناديجدا التصلب بانتظام منذ حوالي ثلاث سنوات، 14 ديسمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورإيفان ريزنيكوف مع الأطفال يسكبون على نفسهم الماء البارد في فناء منزله في نوفورسيبيرسك الروسية، 20 ديسمبر 2022
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إيفان ريزنيكوف مع الأطفال يسكبون على نفسهم الماء البارد في فناء منزله في نوفورسيبيرسك الروسية، 20 ديسمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورأليكسي سوكولوف يصب الماء البارد في الفناء الخلفي لمنزله في نوفوسيبيرسك الروسية، 9ديسمبر 2022
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أليكسي سوكولوف يصب الماء البارد في الفناء الخلفي لمنزله في نوفوسيبيرسك الروسية، 9ديسمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركات في "ماراثون الصقل" قبيل بدء إقبال حاشد في ساحة لينين في نوفوسيبيرسك الروسية، 25 ديسمبر 2022
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المشاركات في "ماراثون الصقل" قبيل بدء إقبال حاشد في ساحة لينين في نوفوسيبيرسك الروسية، 25 ديسمبر 2022