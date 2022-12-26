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https://sputnikarabic.ae/20221226/ماراثون-الصقل-الروسي-1071599275.html
ماراثون الصقل الروسي
ماراثون الصقل الروسي
تشهد مدينة نوفوسيبيرسك الروسية في هذه الأيام "ماراثون الصقل"، الحدث الذي يجمع محبي ممارسة "الصقل"، الأشخاص الذين يسكبون الماء البارد على أنفسهم بانتظام،... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:05+0000
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يُذكر أن درجات الحرارة في نوفوسيبيرسك في هذه الأيام تتراوح ما بين سالب 5 إلى 20 تحت الصفر.
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

ماراثون الصقل الروسي

09:05 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 26.12.2022)
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تشهد مدينة نوفوسيبيرسك الروسية في هذه الأيام "ماراثون الصقل"، الحدث الذي يجمع محبي ممارسة "الصقل"، الأشخاص الذين يسكبون الماء البارد على أنفسهم بانتظام، ويجتمعون مرة واحدة في السنة من أجل "السكب الجماعي" في ساحة لينين وسط المدينة.
يُذكر أن درجات الحرارة في نوفوسيبيرسك في هذه الأيام تتراوح ما بين سالب 5 إلى 20 تحت الصفر.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورنيكولاي تشالكوف يسكب على نفسه الماء البارد قبل بدء يوم العمل. بدأ نيكولاي، وهو محاسب، نضح في يوليو 2021، ومنذ ذلك الحين كان يفعل ذلك كل يوم، 9 ديسمبر 2022
نيكولاي تشالكوف يسكب على نفسه الماء البارد قبل بدء يوم العمل، 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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نيكولاي تشالكوف يسكب على نفسه الماء البارد قبل بدء يوم العمل. بدأ نيكولاي، وهو محاسب، نضح في يوليو 2021، ومنذ ذلك الحين كان يفعل ذلك كل يوم، 9 ديسمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في "ماراثون الصقل " قبل بدء إقبال الجماهير على ساحة لينين في نوفوسيبيرسك الروسية، 25 ديسمبر 2022
المشاركون في ماراثون الصقل قبل بدء إقبال الجماهير على ساحة لينين في نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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المشاركون في "ماراثون الصقل " قبل بدء إقبال الجماهير على ساحة لينين في نوفوسيبيرسك الروسية، 25 ديسمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورناديجدا نوفايا تسكب على نفسها الماء البارد في فناء منزلها الخلفي. تمارس ناديجدا التصلب بانتظام منذ حوالي ثلاث سنوات، 14 ديسمبر 2022
ناديجدا نوفايا تسكب على نفسها الماء البارد في فناء منزلها الخلفي. تمارس ناديجدا التصلب بانتظام منذ حوالي ثلاث سنوات. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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ناديجدا نوفايا تسكب على نفسها الماء البارد في فناء منزلها الخلفي. تمارس ناديجدا التصلب بانتظام منذ حوالي ثلاث سنوات، 14 ديسمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورإيفان ريزنيكوف مع الأطفال يسكبون على نفسهم الماء البارد في فناء منزله في نوفورسيبيرسك الروسية، 20 ديسمبر 2022
إيفان ريزنيكوف مع الأطفال يسكبون على نفسهم الماء البارد في فناء منزله في نوفورسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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إيفان ريزنيكوف مع الأطفال يسكبون على نفسهم الماء البارد في فناء منزله في نوفورسيبيرسك الروسية، 20 ديسمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورأليكسي سوكولوف يصب الماء البارد في الفناء الخلفي لمنزله في نوفوسيبيرسك الروسية، 9ديسمبر 2022
أليكسي سوكولوف يصب الماء البارد في الفناء الخلفي لمنزله في نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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أليكسي سوكولوف يصب الماء البارد في الفناء الخلفي لمنزله في نوفوسيبيرسك الروسية، 9ديسمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركات في "ماراثون الصقل" قبيل بدء إقبال حاشد في ساحة لينين في نوفوسيبيرسك الروسية، 25 ديسمبر 2022
المشاركات في ماراثون الصقل قبيل بدء إقبال حاشد في ساحة لينين في نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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المشاركات في "ماراثون الصقل" قبيل بدء إقبال حاشد في ساحة لينين في نوفوسيبيرسك الروسية، 25 ديسمبر 2022
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