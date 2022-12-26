ماراثون الصقل الروسي

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نيكولاي تشالكوف يسكب على نفسه الماء البارد قبل بدء يوم العمل. بدأ نيكولاي، وهو محاسب، نضح في يوليو 2021، ومنذ ذلك الحين كان يفعل ذلك كل يوم، 9 ديسمبر 2022