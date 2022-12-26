https://sputnikarabic.ae/20221226/وزيرة-الهجرة-المصرية-3-من-مصابي-البحارة-المصريين-في-تركيا-حالتهم-خطيرة-1071637503.html
وزيرة الهجرة المصرية: 3 من مصابي البحارة المصريين في تركيا حالتهم خطيرة
وزيرة الهجرة المصرية: 3 من مصابي البحارة المصريين في تركيا حالتهم خطيرة
أكدت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، أن البحارة المصريين المصابين على السواحل التركية عددهم 14 منهم 3 في حالة خطيرة. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T21:51+0000
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2022-12-26T21:51+0000
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ووفق تصريحات نقلتها المصري اليوم، قالت الجندي: "وزارة الهجرة تواصلت مع السفارة المصرية بأنقرة والتي أفادت أن إجمالي المصابين 14 مصريا، منهم 3 في حالة خطرة".وأضافت الوزيرة أن "قائد السفينة القبطان المصري حسام ثابت، مفقود حتى الآن، وتعمل السفارة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية هناك على العثور عليه".وأشارت الوزيرة إلى أن المصابين جميعا يتلقون العلاج بإحدى المستشفيات هناك، مؤكدة أن الوزارة على تواصل دائم للاطمئنان على حالتهم الصحية.يشار إلى أن سفينة شحن بنمية، تدعى بياتا، تقل 17 شخصا من بينهم 14 مصريا، وثلاثة من جنسيات أخرى (هي جورجي وأوكراني وألباني)، تعرضت لانفجار في البحر الأسود بالقرب من السواحل التركية، حيث نجم الانفجار جراء تسريب للغاز حدث بالسفينة، فيما لا يزال قبطانها مفقودا بعد تمكن الـ 16 شخصا الآخرين من النجاة.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن
وزيرة الهجرة المصرية: 3 من مصابي البحارة المصريين في تركيا حالتهم خطيرة
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أكدت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، أن البحارة المصريين المصابين على السواحل التركية عددهم 14 منهم 3 في حالة خطيرة.
ووفق تصريحات
نقلتها المصري اليوم، قالت الجندي: "وزارة الهجرة تواصلت مع السفارة المصرية بأنقرة والتي أفادت أن إجمالي المصابين 14 مصريا، منهم 3 في حالة خطرة".
وأضافت الوزيرة أن "قائد السفينة القبطان المصري حسام ثابت، مفقود حتى الآن، وتعمل السفارة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية هناك على العثور عليه".
ولفتت إلى أن الوزارة تتابع مع وزارة الخارجية المصرية، عن كثب، مؤكدة ان طاقم سفينة الشحن التي انفجرت على السواحل التركية كان مكونا من 17 منهم 14 مصريا.
وأشارت الوزيرة إلى أن المصابين جميعا يتلقون العلاج بإحدى المستشفيات هناك، مؤكدة أن الوزارة على تواصل دائم للاطمئنان على حالتهم الصحية.
يشار إلى أن سفينة شحن بنمية، تدعى بياتا، تقل 17 شخصا من بينهم 14 مصريا، وثلاثة من جنسيات أخرى (هي جورجي وأوكراني وألباني)، تعرضت لانفجار في البحر الأسود بالقرب من السواحل التركية
، حيث نجم الانفجار جراء تسريب للغاز حدث بالسفينة، فيما لا يزال قبطانها مفقودا بعد تمكن الـ 16 شخصا الآخرين من النجاة.