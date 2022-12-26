عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/وزيرة-الهجرة-المصرية-3-من-مصابي-البحارة-المصريين-في-تركيا-حالتهم-خطيرة-1071637503.html
وزيرة الهجرة المصرية: 3 من مصابي البحارة المصريين في تركيا حالتهم خطيرة
وزيرة الهجرة المصرية: 3 من مصابي البحارة المصريين في تركيا حالتهم خطيرة
أكدت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، أن البحارة المصريين المصابين على السواحل التركية عددهم 14 منهم 3 في حالة خطيرة. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T21:51+0000
2022-12-26T21:51+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0d/1066368904_0:208:910:720_1920x0_80_0_0_463c52de8e6161b3ab7c80a4d6a3e01d.jpg
ووفق تصريحات نقلتها المصري اليوم، قالت الجندي: "وزارة الهجرة تواصلت مع السفارة المصرية بأنقرة والتي أفادت أن إجمالي المصابين 14 مصريا، منهم 3 في حالة خطرة".وأضافت الوزيرة أن "قائد السفينة القبطان المصري حسام ثابت، مفقود حتى الآن، وتعمل السفارة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية هناك على العثور عليه".وأشارت الوزيرة إلى أن المصابين جميعا يتلقون العلاج بإحدى المستشفيات هناك، مؤكدة أن الوزارة على تواصل دائم للاطمئنان على حالتهم الصحية.يشار إلى أن سفينة شحن بنمية، تدعى بياتا، تقل 17 شخصا من بينهم 14 مصريا، وثلاثة من جنسيات أخرى (هي جورجي وأوكراني وألباني)، تعرضت لانفجار في البحر الأسود بالقرب من السواحل التركية، حيث نجم الانفجار جراء تسريب للغاز حدث بالسفينة، فيما لا يزال قبطانها مفقودا بعد تمكن الـ 16 شخصا الآخرين من النجاة.
https://sputnikarabic.ae/20190203/مصر-إيران-1038760199.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0d/1066368904_0:123:910:806_1920x0_80_0_0_6bcf421596d56e6656fde7a55567d023.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن

وزيرة الهجرة المصرية: 3 من مصابي البحارة المصريين في تركيا حالتهم خطيرة

21:51 GMT 26.12.2022
© Photo / Egyptian Ministry of Emigration سها جندي، وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج
سها جندي، وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Photo / Egyptian Ministry of Emigration
تابعنا عبرTelegram
أكدت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، أن البحارة المصريين المصابين على السواحل التركية عددهم 14 منهم 3 في حالة خطيرة.
ووفق تصريحات نقلتها المصري اليوم، قالت الجندي: "وزارة الهجرة تواصلت مع السفارة المصرية بأنقرة والتي أفادت أن إجمالي المصابين 14 مصريا، منهم 3 في حالة خطرة".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2019
مصر تنجح في تحرير 5 بحارة احتجزتهم إيران
3 فبراير 2019, 13:37 GMT
وأضافت الوزيرة أن "قائد السفينة القبطان المصري حسام ثابت، مفقود حتى الآن، وتعمل السفارة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية هناك على العثور عليه".

ولفتت إلى أن الوزارة تتابع مع وزارة الخارجية المصرية، عن كثب، مؤكدة ان طاقم سفينة الشحن التي انفجرت على السواحل التركية كان مكونا من 17 منهم 14 مصريا.

وأشارت الوزيرة إلى أن المصابين جميعا يتلقون العلاج بإحدى المستشفيات هناك، مؤكدة أن الوزارة على تواصل دائم للاطمئنان على حالتهم الصحية.
يشار إلى أن سفينة شحن بنمية، تدعى بياتا، تقل 17 شخصا من بينهم 14 مصريا، وثلاثة من جنسيات أخرى (هي جورجي وأوكراني وألباني)، تعرضت لانفجار في البحر الأسود بالقرب من السواحل التركية، حيث نجم الانفجار جراء تسريب للغاز حدث بالسفينة، فيما لا يزال قبطانها مفقودا بعد تمكن الـ 16 شخصا الآخرين من النجاة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала