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https://sputnikarabic.ae/20221226/وسائل-إعلام-شركة-نورد-ستريم-أ-جي--تقدر-تكلفة-إصلاح-أنابيب-التيار-الشمالي-1071622561.html
وسائل إعلام: شركة "نورد ستريم أ جي" تقدر تكلفة إصلاح أنابيب "التيار الشمالي"
وسائل إعلام: شركة "نورد ستريم أ جي" تقدر تكلفة إصلاح أنابيب "التيار الشمالي"
بدأت شركة "نورد ستريم أ جي" تقدير تكلفة إصلاح خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي". 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:47+0000
2022-12-26T13:47+0000
التيار الشمالي
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصدر مطلع: "في الأسابيع الأخيرة، بدأت شركة نورد ستريم أ جي تقدير تكلفة إصلاح الأنبوب واستعادة إمدادات الغاز". في الوقت نفسه، لم يتم تحديد أي أنبوب من خطوط أنابيب الغاز المقصود.وقال إن تقديرات تكلفة الإصلاح تبدأ بنحو 500 مليون دولار.بالإضافة إلى ذلك، يشير المنشور إلى أن المستشارين العاملين في روسيا يدرسون أيضًا المدة التي يمكن أن تتحمل فيها الأنابيب التالفة التعرض للمياه المالحة.وقعت الهجمات، في 26 سبتمبر/أيلول، على الفور على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا: نورد ستريم ونورد ستريم 2. لا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. ذكرت شركة نورد ستريم أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.
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التيار الشمالي, العالم
التيار الشمالي, العالم

وسائل إعلام: شركة "نورد ستريم أ جي" تقدر تكلفة إصلاح أنابيب "التيار الشمالي"

13:47 GMT 26.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiberخط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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بدأت شركة "نورد ستريم أ جي" تقدير تكلفة إصلاح خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصدر مطلع: "في الأسابيع الأخيرة، بدأت شركة نورد ستريم أ جي تقدير تكلفة إصلاح الأنبوب واستعادة إمدادات الغاز". في الوقت نفسه، لم يتم تحديد أي أنبوب من خطوط أنابيب الغاز المقصود.
وقال إن تقديرات تكلفة الإصلاح تبدأ بنحو 500 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، يشير المنشور إلى أن المستشارين العاملين في روسيا يدرسون أيضًا المدة التي يمكن أن تتحمل فيها الأنابيب التالفة التعرض للمياه المالحة.
وقعت الهجمات، في 26 سبتمبر/أيلول، على الفور على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا: نورد ستريم ونورد ستريم 2. لا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. ذكرت شركة نورد ستريم أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.
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