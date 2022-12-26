https://sputnikarabic.ae/20221226/وسائل-إعلام-شركة-نورد-ستريم-أ-جي--تقدر-تكلفة-إصلاح-أنابيب-التيار-الشمالي-1071622561.html
وسائل إعلام: شركة "نورد ستريم أ جي" تقدر تكلفة إصلاح أنابيب "التيار الشمالي"
وسائل إعلام: شركة "نورد ستريم أ جي" تقدر تكلفة إصلاح أنابيب "التيار الشمالي"
بدأت شركة "نورد ستريم أ جي" تقدير تكلفة إصلاح خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي". 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:47+0000
2022-12-26T13:47+0000
2022-12-26T13:47+0000
التيار الشمالي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388489_0:0:2032:1143_1920x0_80_0_0_4fdd5ad51e427328d164ef6d5c27d32e.jpg
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصدر مطلع: "في الأسابيع الأخيرة، بدأت شركة نورد ستريم أ جي تقدير تكلفة إصلاح الأنبوب واستعادة إمدادات الغاز". في الوقت نفسه، لم يتم تحديد أي أنبوب من خطوط أنابيب الغاز المقصود.وقال إن تقديرات تكلفة الإصلاح تبدأ بنحو 500 مليون دولار.بالإضافة إلى ذلك، يشير المنشور إلى أن المستشارين العاملين في روسيا يدرسون أيضًا المدة التي يمكن أن تتحمل فيها الأنابيب التالفة التعرض للمياه المالحة.وقعت الهجمات، في 26 سبتمبر/أيلول، على الفور على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا: نورد ستريم ونورد ستريم 2. لا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. ذكرت شركة نورد ستريم أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388489_275:0:1974:1274_1920x0_80_0_0_c7312d64212c587b1fff56d8d930c972.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
التيار الشمالي, العالم
وسائل إعلام: شركة "نورد ستريم أ جي" تقدر تكلفة إصلاح أنابيب "التيار الشمالي"
تابعنا عبر
بدأت شركة "نورد ستريم أ جي" تقدير تكلفة إصلاح خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصدر مطلع: "في الأسابيع الأخيرة، بدأت شركة نورد ستريم أ جي تقدير تكلفة إصلاح الأنبوب واستعادة إمدادات الغاز". في الوقت نفسه، لم يتم تحديد أي أنبوب من خطوط أنابيب الغاز المقصود.
وقال إن تقديرات تكلفة الإصلاح تبدأ بنحو 500 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، يشير المنشور إلى أن المستشارين العاملين في روسيا يدرسون أيضًا المدة التي يمكن أن تتحمل فيها الأنابيب التالفة التعرض للمياه المالحة.
وقعت الهجمات، في 26 سبتمبر/أيلول، على الفور على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا: نورد ستريم ونورد ستريم 2. لا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. ذكرت شركة نورد ستريم أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.