https://sputnikarabic.ae/20221227/أردوغان-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفيرة-إسرائيل-في-تركيا-صور-وفيديو-1071671215.html
أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل في تركيا... صور وفيديو
أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل في تركيا... صور وفيديو
تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل لدى تركيا، اليوم الثلاثاء، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توتر دام 4 سنوات. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T17:16+0000
2022-12-27T17:16+0000
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ونشرت الرئاسة التركية، صورا لأردوغان وهو يستقبل في المجمع الرئاسي، إيريت ليليان السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى بلاده. وأضافت أنه خلال الاستقبال تسلم الرئيس التركي نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية.كما نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو للسفيرة أثناء مراسم تقديم أوراق اعتمادها للرئيس التركي، وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي.وفي مقطع الفيديو، أعربت السفيرة الإسرائيلية عن أمنياتها بأن تزدهر العلاقات الثنائية بين البلدين وأن تتوسع في مجالات إضافية.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.وأعلنت تركيا وإسرائيل، أغسطس/ آب الماضي، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221027/أكار-يقول-إن-التعاون-بين-تركيا-وإسرائيل-سيقود-لتطورات-مهمة-1069546062.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل في تركيا... صور وفيديو
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تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل لدى تركيا، اليوم الثلاثاء، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توتر دام 4 سنوات.
ونشرت الرئاسة التركية، صورا لأردوغان وهو يستقبل في المجمع الرئاسي، إيريت ليليان السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى بلاده.
وأضافت أنه خلال الاستقبال تسلم الرئيس التركي
نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية.
كما نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو للسفيرة أثناء مراسم تقديم أوراق اعتمادها للرئيس التركي، وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي.
وفي مقطع الفيديو، أعربت السفيرة الإسرائيلية عن أمنياتها بأن تزدهر العلاقات الثنائية بين البلدين وأن تتوسع في مجالات إضافية.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.
وأعلنت تركيا وإسرائيل، أغسطس/ آب الماضي، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.
وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".
وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية
تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.