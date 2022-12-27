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https://sputnikarabic.ae/20221227/أمريكا-تعلن-موقفها-من-اختراق-مسيرات-كوريا-الشمالية-للحدود-مع-الجارة-الجنوبية-1071649949.html
أمريكا تعلن موقفها من اختراق مسيرات كوريا الشمالية للحدود مع الجارة الجنوبية
أمريكا تعلن موقفها من اختراق مسيرات كوريا الشمالية للحدود مع الجارة الجنوبية
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تتشاور عن كثب مع حلفاء كوريا الجنوبية لمعرفة طبيعة الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T09:38+0000
2022-12-27T09:38+0000
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وكانت خمس طائرات كورية شمالية مسيرة قد عبرت الحدود يوم الاثنين (بتوقيت سيئول)، وتم رصد واحدة منها على الأقل وهي تحلق فوق شمال سيئول.وقال المتحدث لوكالة يونهاب للأنباء "نحن على علم بعبور الطائرات المسيرة الكورية الشمالية خط ترسيم الحدود العسكرية، ونحن نتشاور عن كثب مع كوريا الجنوبية حول طبيعة هذا التوغل".من جانبه قال الجيش الكوري الجنوبي إنه أطلق حوالي 100 طلقة أثناء محاولته الحد من الأضرار المحتملة على المدنيين، لكنه فشل في إسقاط الطائرات المسيرة.وقال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في وقت سابق "هذا عمل استفزازي واضح من قبل كوريا الشمالية انتهك أجواءنا الإقليمية. إن جيشنا سيرد بشكل شامل وحازم على مثل هذا الاستفزاز الكوري الشمالي في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20221227/جيش-كوريا-الجنوبية-يعتذر-عن-إخفاقه-في-إسقاط-طائرات-مسيرة-للجارة-الشمالية-1071649505.html
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

أمريكا تعلن موقفها من اختراق مسيرات كوريا الشمالية للحدود مع الجارة الجنوبية

09:38 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministryهذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، وقدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول، تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، وقدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول، تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry
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قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تتشاور عن كثب مع حلفاء كوريا الجنوبية لمعرفة طبيعة الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية.
وكانت خمس طائرات كورية شمالية مسيرة قد عبرت الحدود يوم الاثنين (بتوقيت سيئول)، وتم رصد واحدة منها على الأقل وهي تحلق فوق شمال سيئول.
وقال المتحدث لوكالة يونهاب للأنباء "نحن على علم بعبور الطائرات المسيرة الكورية الشمالية خط ترسيم الحدود العسكرية، ونحن نتشاور عن كثب مع كوريا الجنوبية حول طبيعة هذا التوغل".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
جيش كوريا الجنوبية يعتذر عن إخفاقه في إسقاط طائرات مسيرة للجارة الشمالية
09:26 GMT
وأضاف "نحن ندرك حاجة كوريا الجنوبية لحماية وحدة أراضيها. ولا يزال التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية كوريا صارما".
من جانبه قال الجيش الكوري الجنوبي إنه أطلق حوالي 100 طلقة أثناء محاولته الحد من الأضرار المحتملة على المدنيين، لكنه فشل في إسقاط الطائرات المسيرة.
وقال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في وقت سابق "هذا عمل استفزازي واضح من قبل كوريا الشمالية انتهك أجواءنا الإقليمية. إن جيشنا سيرد بشكل شامل وحازم على مثل هذا الاستفزاز الكوري الشمالي في المستقبل".
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