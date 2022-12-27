https://sputnikarabic.ae/20221227/أمريكا-تعلن-موقفها-من-اختراق-مسيرات-كوريا-الشمالية-للحدود-مع-الجارة-الجنوبية-1071649949.html
أمريكا تعلن موقفها من اختراق مسيرات كوريا الشمالية للحدود مع الجارة الجنوبية
أمريكا تعلن موقفها من اختراق مسيرات كوريا الشمالية للحدود مع الجارة الجنوبية
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تتشاور عن كثب مع حلفاء كوريا الجنوبية لمعرفة طبيعة الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T09:38+0000
2022-12-27T09:38+0000
2022-12-27T09:38+0000
العالم
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وكانت خمس طائرات كورية شمالية مسيرة قد عبرت الحدود يوم الاثنين (بتوقيت سيئول)، وتم رصد واحدة منها على الأقل وهي تحلق فوق شمال سيئول.وقال المتحدث لوكالة يونهاب للأنباء "نحن على علم بعبور الطائرات المسيرة الكورية الشمالية خط ترسيم الحدود العسكرية، ونحن نتشاور عن كثب مع كوريا الجنوبية حول طبيعة هذا التوغل".من جانبه قال الجيش الكوري الجنوبي إنه أطلق حوالي 100 طلقة أثناء محاولته الحد من الأضرار المحتملة على المدنيين، لكنه فشل في إسقاط الطائرات المسيرة.وقال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في وقت سابق "هذا عمل استفزازي واضح من قبل كوريا الشمالية انتهك أجواءنا الإقليمية. إن جيشنا سيرد بشكل شامل وحازم على مثل هذا الاستفزاز الكوري الشمالي في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20221227/جيش-كوريا-الجنوبية-يعتذر-عن-إخفاقه-في-إسقاط-طائرات-مسيرة-للجارة-الشمالية-1071649505.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
أمريكا تعلن موقفها من اختراق مسيرات كوريا الشمالية للحدود مع الجارة الجنوبية
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قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تتشاور عن كثب مع حلفاء كوريا الجنوبية لمعرفة طبيعة الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية.
وكانت خمس طائرات كورية شمالية مسيرة قد عبرت الحدود يوم الاثنين (بتوقيت سيئول)، وتم رصد واحدة منها على الأقل وهي تحلق فوق شمال سيئول.
وقال المتحدث لوكالة يونهاب للأنباء
"نحن على علم بعبور الطائرات المسيرة الكورية الشمالية خط ترسيم الحدود العسكرية، ونحن نتشاور عن كثب مع كوريا الجنوبية حول طبيعة هذا التوغل".
وأضاف "نحن ندرك حاجة كوريا الجنوبية لحماية وحدة أراضيها. ولا يزال التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية كوريا صارما".
من جانبه قال الجيش الكوري الجنوبي إنه أطلق حوالي 100 طلقة أثناء محاولته الحد من الأضرار المحتملة على المدنيين، لكنه فشل في إسقاط الطائرات المسيرة.
وقال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في وقت سابق "هذا عمل استفزازي واضح من قبل كوريا الشمالية انتهك أجواءنا الإقليمية. إن جيشنا سيرد بشكل شامل وحازم على مثل هذا الاستفزاز الكوري الشمالي في المستقبل".