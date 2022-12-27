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إصابة 11 فلسطينيا بالاختناق جراء استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز شمال القدس
إصابة 11 فلسطينيا بالاختناق جراء استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز شمال القدس
أصيب 11 فلسطينيا بالاختناق، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T14:16+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقمعت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم المشاركين في مسيرة الخلود عند حاجز قلنديا شمال القدس، حيث انطلقت الفعالية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية .وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 11 مشاركا بالفعالية بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفض الفعالية.وكانت مسيرة الخلود انطلقت من أمام مخيم الأمعري في مدينة رام الله باتجاه حاجز قلنديا شمال القدس.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
إصابة 11 فلسطينيا بالاختناق جراء استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز شمال القدس
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أصيب 11 فلسطينيا بالاختناق، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس.
رام الله - سبوتنيك
. وقمعت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم المشاركين في مسيرة الخلود عند حاجز قلنديا شمال القدس، حيث انطلقت الفعالية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية .
وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 11 مشاركا بالفعالية بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي
قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفض الفعالية.
وكانت مسيرة الخلود انطلقت من أمام مخيم الأمعري في مدينة رام الله باتجاه حاجز قلنديا شمال القدس.