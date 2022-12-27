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https://sputnikarabic.ae/20221227/إصابة-11-فلسطينيا-بالاختناق-جراء-استخدام-الجيش-الإسرائيلي-قنابل-الغاز-شمال-القدس-1071661616.html
إصابة 11 فلسطينيا بالاختناق جراء استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز شمال القدس
إصابة 11 فلسطينيا بالاختناق جراء استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز شمال القدس
أصيب 11 فلسطينيا بالاختناق، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T14:16+0000
2022-12-27T14:16+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقمعت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم المشاركين في مسيرة الخلود عند حاجز قلنديا شمال القدس، حيث انطلقت الفعالية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية .وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 11 مشاركا بالفعالية بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفض الفعالية.وكانت مسيرة الخلود انطلقت من أمام مخيم الأمعري في مدينة رام الله باتجاه حاجز قلنديا شمال القدس.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي

إصابة 11 فلسطينيا بالاختناق جراء استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز شمال القدس

14:16 GMT 27.12.2022
© Sputnik . ajwad updateالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . ajwad update
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أصيب 11 فلسطينيا بالاختناق، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس.
رام الله - سبوتنيك. وقمعت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم المشاركين في مسيرة الخلود عند حاجز قلنديا شمال القدس، حيث انطلقت الفعالية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية .
طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الإسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية
أمس, 10:29 GMT
وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 11 مشاركا بالفعالية بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفض الفعالية.
وكانت مسيرة الخلود انطلقت من أمام مخيم الأمعري في مدينة رام الله باتجاه حاجز قلنديا شمال القدس.
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