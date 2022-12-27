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https://sputnikarabic.ae/20221227/إعلام-جيش-كوريا-الجنوبية-يخلط-بين-الطائرات-المسيرة-الكورية-الشمالية-وسرب-طيور-1071656297.html
إعلام: جيش كوريا الجنوبية يخلط بين الطائرات المسيرة الكورية الشمالية وسرب طيور
إعلام: جيش كوريا الجنوبية يخلط بين الطائرات المسيرة الكورية الشمالية وسرب طيور
ظن جيش كوريا الجنوبية أن طائرات كوريا الشمالية المسيرة التي اخترقت الحدود هي سرب من الطيور. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T12:09+0000
2022-12-27T12:09+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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ونقل موقع "بوليت روس" عن بوابة "أوهماي نيوز" أن طيران سلاح الجو في البلاد قد وضع مرة أخرى في حالة تأهب بسبب الطائرات المسيرة لكوريا الشمالية. ثم تم إرسال المروحيات والطائرات إلى مكان الحادث، ولكن في النهاية تبين أن الأجسام كانت عبارة عن سرب من الطيور.وتقول البوابة: "اتضح أن هذه لم تكن طائرات مسيرة كورية شمالية، بل سرب من الطيور".يُذكر أنه تم رصد آثار لأجسام مجهولة في حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، وتم فحصها حتى الساعة 16:00. نتيجة لذلك، تأكد الطيارون بأنها طيور.
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العالم, كوريا الجنوبية
العالم, كوريا الجنوبية

إعلام: جيش كوريا الجنوبية يخلط بين الطائرات المسيرة الكورية الشمالية وسرب طيور

12:09 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministryهذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry
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ظن جيش كوريا الجنوبية أن طائرات كوريا الشمالية المسيرة التي اخترقت الحدود هي سرب من الطيور.
ونقل موقع "بوليت روس" عن بوابة "أوهماي نيوز" أن طيران سلاح الجو في البلاد قد وضع مرة أخرى في حالة تأهب بسبب الطائرات المسيرة لكوريا الشمالية. ثم تم إرسال المروحيات والطائرات إلى مكان الحادث، ولكن في النهاية تبين أن الأجسام كانت عبارة عن سرب من الطيور.
وتقول البوابة: "اتضح أن هذه لم تكن طائرات مسيرة كورية شمالية، بل سرب من الطيور".
يُذكر أنه تم رصد آثار لأجسام مجهولة في حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، وتم فحصها حتى الساعة 16:00. نتيجة لذلك، تأكد الطيارون بأنها طيور.
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