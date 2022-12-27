https://sputnikarabic.ae/20221227/إعلام-جيش-كوريا-الجنوبية-يخلط-بين-الطائرات-المسيرة-الكورية-الشمالية-وسرب-طيور-1071656297.html
إعلام: جيش كوريا الجنوبية يخلط بين الطائرات المسيرة الكورية الشمالية وسرب طيور
إعلام: جيش كوريا الجنوبية يخلط بين الطائرات المسيرة الكورية الشمالية وسرب طيور
ظن جيش كوريا الجنوبية أن طائرات كوريا الشمالية المسيرة التي اخترقت الحدود هي سرب من الطيور. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T12:09+0000
2022-12-27T12:09+0000
2022-12-27T12:09+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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ونقل موقع "بوليت روس" عن بوابة "أوهماي نيوز" أن طيران سلاح الجو في البلاد قد وضع مرة أخرى في حالة تأهب بسبب الطائرات المسيرة لكوريا الشمالية. ثم تم إرسال المروحيات والطائرات إلى مكان الحادث، ولكن في النهاية تبين أن الأجسام كانت عبارة عن سرب من الطيور.وتقول البوابة: "اتضح أن هذه لم تكن طائرات مسيرة كورية شمالية، بل سرب من الطيور".يُذكر أنه تم رصد آثار لأجسام مجهولة في حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، وتم فحصها حتى الساعة 16:00. نتيجة لذلك، تأكد الطيارون بأنها طيور.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية
إعلام: جيش كوريا الجنوبية يخلط بين الطائرات المسيرة الكورية الشمالية وسرب طيور
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ظن جيش كوريا الجنوبية أن طائرات كوريا الشمالية المسيرة التي اخترقت الحدود هي سرب من الطيور.
ونقل موقع "بوليت روس" عن بوابة "أوهماي نيوز" أن طيران سلاح الجو في البلاد قد وضع مرة أخرى في حالة تأهب بسبب الطائرات المسيرة لكوريا الشمالية. ثم تم إرسال المروحيات والطائرات إلى مكان الحادث، ولكن في النهاية تبين أن الأجسام كانت عبارة عن سرب من الطيور.
يُذكر أنه تم رصد آثار لأجسام مجهولة في حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، وتم فحصها حتى الساعة 16:00. نتيجة لذلك، تأكد الطيارون بأنها طيور.