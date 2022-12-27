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https://sputnikarabic.ae/20221227/الخارجية-الروسية-موسكو-ستفي-بصرامة-بجميع-الالتزامات-فيما-يخص-توريد-الأسلحة-1071659035.html
الخارجية الروسية: موسكو ستفي بصرامة بجميع الالتزامات فيما يخص توريد الأسلحة
الخارجية الروسية: موسكو ستفي بصرامة بجميع الالتزامات فيما يخص توريد الأسلحة
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستفي بشكل صارم بجميع التزاماتها تجاه الشركاء فيما يتعلق بتوريد الأسلحة، على الرغم من تلميحات الولايات المتحدة لعدم قدرة روسيا... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T12:56+0000
2022-12-27T12:56+0000
روسيا
التزام
تسليم
المعدات العسكرية
شركاء
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وقالت ممثلة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاءوأضافت زاخاروفا في تعليق حول استعداد روسيا لمواصلة تسليم الأسلحة الروسية إلى البلدان الشريكة وتوفير الصيانة والإصلاح لها، أن موسكو ترى نشاطًا متزايدًا لمبعوثي الحكومة الأمريكية، الذين يعملون، من بين أمور أخرى، من خلال السفارات الأمريكية، مما يضغط على القيادة العسكرية والسياسية للدول التي تستخدم وكالات إنفاذ القانون فيها معدات طيران روسية الصنع الاتحاد، مشيرة إلى أن هدفهم هو وقف تشغيل المعدات ونقلها إلى كييف.وأشارت إلى أنه في حالات نادرة، كانت هناك تأخيرات في تسليم المنتجات الروسية الخاصة، لكن هذه كانت نتيجة لتهديدات العقوبات الغربية ضد شركات النقل الدولية المتعاونة مع روسيا.وأضافت زاخاروفا "هناك حقيقة أخرى لا جدال فيها تتعلق بالمنافسة غير العادلة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها. فمن خلال إخراج المعدات الروسية من الأسواق الخارجية، يفرض الأمريكيون في نفس الوقت نماذجهم على شركائنا، وبالتالي يدافعون أولاً وقبل كل شيء عن مصالحهم".
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روسيا, التزام, تسليم, المعدات العسكرية, شركاء
روسيا, التزام, تسليم, المعدات العسكرية, شركاء

الخارجية الروسية: موسكو ستفي بصرامة بجميع الالتزامات فيما يخص توريد الأسلحة

12:56 GMT 27.12.2022
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستفي بشكل صارم بجميع التزاماتها تجاه الشركاء فيما يتعلق بتوريد الأسلحة، على الرغم من تلميحات الولايات المتحدة لعدم قدرة روسيا على توفير الصيانة وتوفير قطع الغيار الأصلية للإصلاح.
وقالت ممثلة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء
"نعلن بمسؤولية كاملة أن روسيا ستفي بصرامة بجميع الالتزامات ذات الصلة لشركائها في المشاريع الحالية والمستقبلية".
وأضافت زاخاروفا في تعليق حول استعداد روسيا لمواصلة تسليم الأسلحة الروسية إلى البلدان الشريكة وتوفير الصيانة والإصلاح لها، أن موسكو ترى نشاطًا متزايدًا لمبعوثي الحكومة الأمريكية، الذين يعملون، من بين أمور أخرى، من خلال السفارات الأمريكية، مما يضغط على القيادة العسكرية والسياسية للدول التي تستخدم وكالات إنفاذ القانون فيها معدات طيران روسية الصنع الاتحاد، مشيرة إلى أن هدفهم هو وقف تشغيل المعدات ونقلها إلى كييف.

وتابعت "كحجة رئيسية، يروجون بشكل خبيث لعجز روسيا الاتحادية المزعوم في الظروف الحديثة عن توفير صيانة عالية الجودة وقطع غيار أصلية لازمة للإصلاح".

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
وأشارت إلى أنه في حالات نادرة، كانت هناك تأخيرات في تسليم المنتجات الروسية الخاصة، لكن هذه كانت نتيجة لتهديدات العقوبات الغربية ضد شركات النقل الدولية المتعاونة مع روسيا.
وأضافت زاخاروفا "هناك حقيقة أخرى لا جدال فيها تتعلق بالمنافسة غير العادلة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها. فمن خلال إخراج المعدات الروسية من الأسواق الخارجية، يفرض الأمريكيون في نفس الوقت نماذجهم على شركائنا، وبالتالي يدافعون أولاً وقبل كل شيء عن مصالحهم".
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