https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيسي-يعلق-مجددا-على-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-إيران-نحتضن-الجميع-لكننا-لن-نرحم-الأعداء-1071656040.html

رئيسي يعلق مجددا على أعمال الشغب الأخيرة في إيران: نحتضن الجميع لكننا لن نرحم الأعداء

رئيسي يعلق مجددا على أعمال الشغب الأخيرة في إيران: نحتضن الجميع لكننا لن نرحم الأعداء

صرح الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتضن الجميع، لكنها لن ترحم الأعداء"، مشيرا إلى أعمال الشغب الأخيرة في البلاد. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال رئيسي، خلال كلمة له في مراسم تشييع عدد قتلى حرب مع العراق أيام الرئيس صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي، عثر على رفاتهم مؤخرا، إن "الاستكبار نزل إلى الساحة بكل ما يملك من قوة خلال أحداث الشغب الأخيرة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف: إذا كان هناك نقص فهو نقص السلطات الثلاث والأجهزة والمؤسسات الحكومية والإدارية، أما القيادة، فقد عملت بشكل جيد جيدا في قيادتها"، متابعا: "كل الضغوط التي فُرضت على الجمهورية الإسلامية فشلت وبشكل فاضح فأحضان الشعب مفتوحة لكل المخدوعين رجالا ونساء لكننا لن نرحم الأعداء".وأردف رئيسي: أن "العدو يهاجم النظام الإسلامي لأن هذا النظام ضده"، مشيرا إلى أن "إيران اليوم في موقع الاقتدار في كثير من المجالات".وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.

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