https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيس-كوريا-الجنوبية-يصدر-عفوا-رئاسيا-عن-الرئيس-الأسبق-ومسؤولين-حكوميين-أدينوا-بالفساد-1071652646.html

رئيس كوريا الجنوبية يصدر عفوا رئاسيا عن الرئيس الأسبق ومسؤولين حكوميين أدينوا بالفساد

رئيس كوريا الجنوبية يصدر عفوا رئاسيا عن الرئيس الأسبق ومسؤولين حكوميين أدينوا بالفساد

منح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، عفوًا عن الرئيس الأسبق لي ميونغ باك وسياسيين آخرين ومسؤولين حكوميين سابقين مدانين بالفساد. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T10:43+0000

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2022-12-27T10:43+0000

كوريا الجنوبية

العالم

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ووفق بيان نشرته وكالة "ينهاب" الكورية، أكدت وزارة العدل أنه سيتم العفو عن إجمالي 1373 شخصًا، من بينهم سياسيون ومشرعون ومسؤولون ومخالفون لقانون الانتخابات، لافتة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ غدا، الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وكان لي ميونغ باك قد شغل منصب رئيس كوريا الجنوبية من عام 2008 إلى عام 2013، وفي عام 2018، تم اعتقاله وإدانته باختلاس أموال الشركة المنتجة لقطع غيار السيارات، (دي إيه إس)، وكذلك قبول رشاوى من الشركات، بما في ذلك سامسونغ.وحُكم على الرئيس السابق بالسجن 17 عامًا ، وأطلق العفو سراحه من قضاء 15 عامًا أخرى ودفع حوالي 8.2 مليار وون (6.48 مليون دولار) كغرامات غير مدفوعة.كما تم العفو عن العديد من مساعدي الرئيسة السابقة بارك كون هيه، بما في ذلك رئيس الأركان السابق وكبار الأمناء السابقين للشؤون المدنية، الذين أدينوا فيما يتعلق بفضيحة فساد ضخمة أدت إلى عزل بارك جيون هي في عام 2017.يذكر أن هذا العفو هو الثاني الذي يمنحه يون منذ توليه منصبه في مايو/ أيار الماضي، حيث أصدر عفوا سابقا عن نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات، والذي كان في حالة إطلاق سراح مشروط منذ العام الماضي.طالع أيضا: كوريا الجنوبية... الرئيس يطالب وزير العدل بمحاربة الفساد الذي يستهدف المواطنين

https://sputnikarabic.ae/20220727/حكومة-كوريا-الجنوبية-تسعى-لإصدار-عفو-رئاسي-عن-وريث-سامسونغ-المتورط-في-الفساد-1065635626.html

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