https://sputnikarabic.ae/20221227/غامبيا-تعتقل-ضابطين-للاشتباه-بضلوعهما-في-محاولة-انقلاب-1071638755.html
غامبيا تعتقل ضابطين للاشتباه بضلوعهما في محاولة انقلاب
غامبيا تعتقل ضابطين للاشتباه بضلوعهما في محاولة انقلاب
قال متحدث باسم حكومة جامبيا، أمس الاثنين، إن ضابطين من الجيش لهما صلة بمؤامرة للإطاحة بحكومة الرئيس أداما بارو اعتقلا مطلع الأسبوع. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T03:27+0000
2022-12-27T03:27+0000
2022-12-27T03:27+0000
العالم
غامبيا
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وذكرت الحكومة في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنها اعتقلت مجموعة من الجنود في ما يتعلق بمحاولة انقلاب، في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يقطنها 2.5 مليون نسمة وتحيط بها السنغال بالكامل تقريبا.وقال إنه تم القبض على ضابط برتبة لفتنانت في مشاة جامبيا وآخر برتبة كابتن من المخابرات العسكرية ووحدة الأمن، السبت والأحد، وما زال البحث جارياً عن آخرين متهمين بالضلوع في المؤامرة.وحتى الآن، قُبض على سبعة أشخاص من بينهم ضابطان وخمسة جنود، لصلتهم بالمؤامرة التي أدانها زعماء منطقة غرب ووسط إفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20221221/حكومة-غامبيا-إحباط-محاولة-انقلاب-ضد-الرئيس-أداما-بارو-واعتقال-4-جنود-1071459047.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, غامبيا
غامبيا تعتقل ضابطين للاشتباه بضلوعهما في محاولة انقلاب
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قال متحدث باسم حكومة جامبيا، أمس الاثنين، إن ضابطين من الجيش لهما صلة بمؤامرة للإطاحة بحكومة الرئيس أداما بارو اعتقلا مطلع الأسبوع.
وذكرت الحكومة في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنها اعتقلت مجموعة من الجنود
في ما يتعلق بمحاولة انقلاب، في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يقطنها 2.5 مليون نسمة وتحيط بها السنغال بالكامل تقريبا.
وأشار المتحدث باسم الحكومة إبريما سنكاريه في بيان، إلى أن "عسكريين اثنين آخرين مرتبطين بمحاولة الانقلاب" اعتقلا مطلع الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.
وقال إنه تم القبض على ضابط برتبة لفتنانت في مشاة جامبيا وآخر برتبة كابتن من المخابرات العسكرية ووحدة الأمن، السبت والأحد، وما زال البحث جارياً عن آخرين متهمين بالضلوع في المؤامرة.
وحتى الآن، قُبض على سبعة أشخاص من بينهم ضابطان وخمسة جنود، لصلتهم بالمؤامرة التي أدانها زعماء منطقة غرب ووسط إفريقيا.