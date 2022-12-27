https://sputnikarabic.ae/20221227/لحظات-مروعة-لانهيار-ثلجي-ضخم-يدفن-متزلجين-في-النمسا-1071656723.html
لحظات مروعة لانهيار ثلجي ضخم "يدفن متزلجين" في النمسا
لحظات مروعة لانهيار ثلجي ضخم "يدفن متزلجين" في النمسا
أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار ثلجي على 10 متزلجين عند ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، بالقرب من قريتي ليخ وزورس في النمسا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T12:20+0000
2022-12-27T12:20+0000
2022-12-27T12:23+0000
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وخشي فريق الإنقاذ في البداية من فقدان هؤلاء الأشخاص، لكنه عثر على ثمانية منهم فيما لا يزال البحث جاريا عن اثنين آخرين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظات مروعة لانهيار ثلجي ضخم "يدفن متزلجين" في النمسا
12:20 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار ثلجي على 10 متزلجين عند ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، بالقرب من قريتي ليخ وزورس في النمسا.
وخشي فريق الإنقاذ في البداية من فقدان هؤلاء الأشخاص، لكنه عثر على ثمانية منهم فيما لا يزال البحث جاريا عن اثنين آخرين.