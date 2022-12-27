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https://sputnikarabic.ae/20221227/لحظات-مروعة-لانهيار-ثلجي-ضخم-يدفن-متزلجين-في-النمسا-1071656723.html
لحظات مروعة لانهيار ثلجي ضخم "يدفن متزلجين" في النمسا
لحظات مروعة لانهيار ثلجي ضخم "يدفن متزلجين" في النمسا
أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار ثلجي على 10 متزلجين عند ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، بالقرب من قريتي ليخ وزورس في النمسا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
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وخشي فريق الإنقاذ في البداية من فقدان هؤلاء الأشخاص، لكنه عثر على ثمانية منهم فيما لا يزال البحث جاريا عن اثنين آخرين.
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لحظات مروعة لانهيار ثلجي ضخم "يدفن متزلجين" في النمسا

12:20 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 27.12.2022)
© AP Photo / Carolyn Thompson رجل يزيل الثلج من على الرصيف أثناء عاصفة ثلجية في بوفالو ، نيويورك.
رجل يزيل الثلج من على الرصيف أثناء عاصفة ثلجية في بوفالو ، نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Carolyn Thompson
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أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار ثلجي على 10 متزلجين عند ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، بالقرب من قريتي ليخ وزورس في النمسا.
وخشي فريق الإنقاذ في البداية من فقدان هؤلاء الأشخاص، لكنه عثر على ثمانية منهم فيما لا يزال البحث جاريا عن اثنين آخرين.
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