https://sputnikarabic.ae/20221227/لماذا-تريد-أوكرانيا-قمة-سلام؟-1071651157.html
لماذا تريد أوكرانيا "قمة سلام"؟
لماذا تريد أوكرانيا "قمة سلام"؟
يعتقد أليكسي مارتينوف، مدير المعهد الدولي لأحدث الدول، بأن نية أوكرانيا عقد "قمة سلام" هي "عمل" فلاديمير زيلينسكي من أجل الحصول على مساعدة مالية أكبر. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T10:15+0000
2022-12-27T10:15+0000
2022-12-27T10:15+0000
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "حسنًا، على الأقل" قمة السلام "هي عمل زيلينسكي من أجل الحصول على المزيد من الأموال".وبحسب الخبير، لاستعادة السلام "لسنا بحاجة إلى قمة سلمية، خاصة تحت رعاية النظام الأوكراني".وأضاف: "لهذا (استعادة السلام) من الضروري وقف الأعمال القتالية. شيء آخر هو، من سيسمح له (زيلينسكي)؟ بممارسة تجارة دموية بمليارات الدولارات...".ويعتقد عضو مجلس العلاقات بين الأعراق التابع لرئيس روسيا والعالم السياسي بوهدان بيزبالكو أنه إذا كانت السلطات الأوكرانية تسعى جاهدة من أجل السلام، فعندئذ "ينبغي أن تبدأ بهدنة على خط التماس، ووضع حد لقصف دونيتسك".واختصر: "في جميع الحالات الأخرى، فإن أي مبادرات سلام هي مجرد غطاء لأية أعمال معادية لروسيا ووسيلة للتلاعب بالرأي العام، وإثبات أن كييف ملتزمة بالسلام وأنها دولة محبة للسلام".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
لماذا تريد أوكرانيا "قمة سلام"؟
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يعتقد أليكسي مارتينوف، مدير المعهد الدولي لأحدث الدول، بأن نية أوكرانيا عقد "قمة سلام" هي "عمل" فلاديمير زيلينسكي من أجل الحصول على مساعدة مالية أكبر.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "حسنًا، على الأقل" قمة السلام "هي عمل زيلينسكي من أجل الحصول على المزيد من الأموال".
وبحسب الخبير، لاستعادة السلام "لسنا بحاجة إلى قمة سلمية، خاصة تحت رعاية النظام الأوكراني".
وأضاف: "لهذا (استعادة السلام) من الضروري وقف الأعمال القتالية. شيء آخر هو، من سيسمح له (زيلينسكي)؟ بممارسة تجارة دموية بمليارات الدولارات...".
ويعتقد عضو مجلس العلاقات بين الأعراق التابع لرئيس روسيا والعالم السياسي بوهدان بيزبالكو أنه إذا كانت السلطات الأوكرانية تسعى جاهدة من أجل السلام، فعندئذ "ينبغي أن تبدأ بهدنة على خط التماس، ووضع حد لقصف دونيتسك".
واختصر: "في جميع الحالات الأخرى، فإن أي مبادرات سلام هي مجرد غطاء لأية أعمال معادية لروسيا ووسيلة للتلاعب بالرأي العام، وإثبات أن كييف ملتزمة بالسلام وأنها دولة محبة للسلام".