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https://sputnikarabic.ae/20221227/نمر-يعيث-فسادا-في-مدينة-هندية-ويخلف-ضحايا-فيديو-1071651588.html
نمر يعيث فسادا في مدينة هندية ويخلف ضحايا... فيديو
نمر يعيث فسادا في مدينة هندية ويخلف ضحايا... فيديو
تسبب نمر في حالة من الفوضى وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح في مدينة آسام الهندية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T10:21+0000
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النمر وهو يندفع عبر المناطق السكنية ويهاجم الأشخاص والسيارات.ونصحت السلطات المحلية السكان بعدم مغادرة منازلهم، وتشير إلى أن الحيوان جاء على الأرجح من محمية الحياة البرية القريبة بحثًا عن الطعام.
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, نمور
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, نمور

نمر يعيث فسادا في مدينة هندية ويخلف ضحايا... فيديو

10:21 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / MATIAS REBAKنمر الجاكوار "جاتوبازينيو" في الأرجنتين
نمر الجاكوار جاتوبازينيو في الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / MATIAS REBAK
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تسبب نمر في حالة من الفوضى وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح في مدينة آسام الهندية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النمر وهو يندفع عبر المناطق السكنية ويهاجم الأشخاص والسيارات.
ونصحت السلطات المحلية السكان بعدم مغادرة منازلهم، وتشير إلى أن الحيوان جاء على الأرجح من محمية الحياة البرية القريبة بحثًا عن الطعام.
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