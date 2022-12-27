https://sputnikarabic.ae/20221227/نمر-يعيث-فسادا-في-مدينة-هندية-ويخلف-ضحايا-فيديو-1071651588.html
نمر يعيث فسادا في مدينة هندية ويخلف ضحايا... فيديو
نمر يعيث فسادا في مدينة هندية ويخلف ضحايا... فيديو
تسبب نمر في حالة من الفوضى وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح في مدينة آسام الهندية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T10:21+0000
2022-12-27T10:21+0000
2022-12-27T10:21+0000
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نمور
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النمر وهو يندفع عبر المناطق السكنية ويهاجم الأشخاص والسيارات.ونصحت السلطات المحلية السكان بعدم مغادرة منازلهم، وتشير إلى أن الحيوان جاء على الأرجح من محمية الحياة البرية القريبة بحثًا عن الطعام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, نمور
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, نمور
نمر يعيث فسادا في مدينة هندية ويخلف ضحايا... فيديو
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تسبب نمر في حالة من الفوضى وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح في مدينة آسام الهندية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النمر وهو يندفع عبر المناطق السكنية ويهاجم الأشخاص والسيارات.
ونصحت السلطات المحلية السكان بعدم مغادرة منازلهم، وتشير إلى أن الحيوان جاء على الأرجح من محمية الحياة البرية القريبة بحثًا عن الطعام.