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https://sputnikarabic.ae/20221227/وزير-المالية-الروسي-التخطيط-لميزانيتنا-لم-يكن-متفائلا-ولهذا-لن-نتعرض-لعجز-كبير-العام-المقبل-1071648945.html
وزير المالية الروسي: التخطيط لميزانيتنا لم يكن متفائلا ولهذا لن نتعرض لعجز كبير العام المقبل
وزير المالية الروسي: التخطيط لميزانيتنا لم يكن متفائلا ولهذا لن نتعرض لعجز كبير العام المقبل
أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن المخاطر الخارجية على الميزانية الروسية ستستمر في العام المقبل 2023، لافتا إلى أن العجز لن يكون كبيرا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T09:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات صحفية له، أوضح سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، أن تخطيط الميزانية لم يكن قائمًا على معايير متفائلة في الاقتصاد، ولهذا فإن العجز لن يكون كبيرا.وقال: "المخاطر الخارجية ستستمر... لن أقول إننا كنا متفائلين للغاية بشأن توقعاتنا ومعايير الميزانية أيضا".في الوقت نفسه، أكد سيلوانوف أنه "لن تكون هناك إصلاحات وتغييرات ضريبية جديدة حتى لو انخفضت إيرادات الميزانية في عام 2023".طالع أيضا: الغرب يتهم روسيا بالعجز عن سداد ديونها... وعائدات النفط والغاز تدعم الميزانية
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روسيا, العالم

وزير المالية الروسي: التخطيط لميزانيتنا لم يكن متفائلا ولهذا لن نتعرض لعجز كبير العام المقبل

09:22 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 27.12.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوروزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن المخاطر الخارجية على الميزانية الروسية ستستمر في العام المقبل 2023، لافتا إلى أن العجز لن يكون كبيرا.
موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات صحفية له، أوضح سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، أن تخطيط الميزانية لم يكن قائمًا على معايير متفائلة في الاقتصاد، ولهذا فإن العجز لن يكون كبيرا.
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وقال: "المخاطر الخارجية ستستمر... لن أقول إننا كنا متفائلين للغاية بشأن توقعاتنا ومعايير الميزانية أيضا".

وأشار الوزير إلى أن هذه المعايير لعام 2023 تم حسابها على أساس سعر نفط قدره 70 دولارا للبرميل، وسعر صرف 68 روبل للدولار وسعر غاز 700 دولار لكل ألف متر مكعب، وتتوقع الوزارة أن يمثل عجز الموازنة 2. % من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا العام المقبل.

في الوقت نفسه، أكد سيلوانوف أنه "لن تكون هناك إصلاحات وتغييرات ضريبية جديدة حتى لو انخفضت إيرادات الميزانية في عام 2023".
طالع أيضا: الغرب يتهم روسيا بالعجز عن سداد ديونها... وعائدات النفط والغاز تدعم الميزانية
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