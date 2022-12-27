https://sputnikarabic.ae/20221227/وكالة-الرئيس-الإسرائيلي-يشكر-ملك-المغرب-على-حماية-بلاده-لليهود-أثناء-الهولوكوست-1071675991.html
وكالة: الرئيس الإسرائيلي يشكر ملك المغرب على حماية بلاده لليهود أثناء الهولوكوست
وكالة: الرئيس الإسرائيلي يشكر ملك المغرب على حماية بلاده لليهود أثناء الهولوكوست
وجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الشكر لملك المغرب محمد السادس على توفير بلاده "ملاذ آمن" لليهود بالتزامن مع الهولوكوست (محارق النازية لليهود)، بحسب وكالة... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T19:45+0000
2022-12-27T19:45+0000
2022-12-27T19:45+0000
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وقالت الوكالة إن الرئيس الإسرائيلي وجه الشكر في رسالة اطلعت عليها اليوم الثلاثاء.والرسالة التي تأتي بمناسبة مرور عامين على تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، هي المرة الأولى التي يشيد فيها مسؤول إسرائيلي بأفعال ملك المغرب خلال فترة الهولوكوست، بحسب الرئاسة الإسرائيلية.عبر الرئيس الإسرائيلي في رسالته عن امتنان إسرائيل للملك و"شعب المغرب والذي على مدى أجيال عمل على حماية الأمن والرفاهية والتراث الثقافي للجالية اليهودية في المغرب".وذكر هرتسوغ أن اليهود انتقلوا للعيش في المغرب في أعقاب طردهم من إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر قبل أن يشير إلى حماية الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لليهود خلال فترة الحرب العالمية الأولى.وقال هرتسوغ في الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول: "عندما واجه ملايين اليهود فظائع الهولوكوست في القرن العشرين، وفر الملك محمد الخامس ملاذا آمنا لرعاياه اليهود".وأضاف هرتسوغ: "يهود المغرب يتذكرون بكل فخر وحنين جدهم جلالة الملك محمد الخامس الذي يذكر كحامي وراعي اليهود في مملكته".اشتهر محمد الخامس برفضه تطبيق القوانين المعادية لليهود التي وضعتها حكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، آنذاك، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.
https://sputnikarabic.ae/20221206/إسرائيل-تبعث-برقية-تهنئة-للمغرب-بعد-صعودها-لدور-ربع-نهائي-كأس-العالم-1070922370.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, هولوكوست
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, هولوكوست
وكالة: الرئيس الإسرائيلي يشكر ملك المغرب على حماية بلاده لليهود أثناء الهولوكوست
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وجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الشكر لملك المغرب محمد السادس على توفير بلاده "ملاذ آمن" لليهود بالتزامن مع الهولوكوست (محارق النازية لليهود)، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت الوكالة إن الرئيس الإسرائيلي وجه الشكر في رسالة اطلعت عليها اليوم الثلاثاء.
والرسالة التي تأتي بمناسبة مرور عامين على تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، هي المرة الأولى التي يشيد فيها مسؤول إسرائيلي بأفعال ملك المغرب خلال فترة الهولوكوست، بحسب الرئاسة الإسرائيلية.
عبر الرئيس الإسرائيلي
في رسالته عن امتنان إسرائيل للملك و"شعب المغرب والذي على مدى أجيال عمل على حماية الأمن والرفاهية والتراث الثقافي للجالية اليهودية في المغرب".
وذكر هرتسوغ أن اليهود انتقلوا للعيش في المغرب في أعقاب طردهم من إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر قبل أن يشير إلى حماية الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لليهود خلال فترة الحرب العالمية الأولى.
وقال هرتسوغ في الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول: "عندما واجه ملايين اليهود فظائع الهولوكوست
في القرن العشرين، وفر الملك محمد الخامس ملاذا آمنا لرعاياه اليهود".
وأضاف هرتسوغ: "يهود المغرب يتذكرون بكل فخر وحنين جدهم جلالة الملك محمد الخامس الذي يذكر كحامي وراعي اليهود في مملكته".
اشتهر محمد الخامس برفضه تطبيق القوانين المعادية لليهود التي وضعتها حكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، آنذاك، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.