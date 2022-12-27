https://sputnikarabic.ae/20221227/10-اكتشافات-أثرية-مصرية-أبهرت-العلماء-في-عام-2022-فيديو-1071657073.html

10 اكتشافات أثرية مصرية أبهرت العلماء في عام 2022... فيديو

10 اكتشافات أثرية مصرية أبهرت العلماء في عام 2022... فيديو

لدى مصر القديمة العديد من الأسرار لترويها، ففي عام 2022، توصل علماء الآثار إلى بعض الاكتشافات الرائعة، بما في ذلك قبر ملكة لم تكن معروفة من قبل، وضريح للعقبان... 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T12:32+0000

2022-12-27T12:32+0000

2022-12-27T12:50+0000

مجتمع

مصر

العالم العربي

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استعرض موقع "لايف ساينس" بعضا من أكثر الاكتشافات المدهشة في المواقع الأثرية بمصرالقديمة لعام 2022 وهي بحسب ترتيب المصدر:1 - لوحات المومياءاتاكتشف علماء الآثار صورتين كاملتين لمومياءتين، بالإضافة إلى عدة لوحات غير مكتملة لأشخاص مدفونين في المقبرة، ويعتقد الباحثون أن اللوحات كانت على الأرجح لأشخاص من الطبقة الوسطى أو النخبة، ففي ذلك الحين كان من المكلف تكليف لوحات مخصصة لهم.2 - معبد "لإله مزدوج"اكتشف علماء الآثار في موقع تل الفراما في شبه جزيرة سيناء بقايا معبد مخصص لزيوس كاسيوس، وهو إله هجين بين زيوس وإله الطقس كاسيوس.3 - مومياءات بألسنة ذهبيةخلال الفترة اليونانية الرومانية كان من المألوف أن تُدفن المومياوات بألسنة ذهبية، اعتقد المصريون القدماء أن القيام بذلك من شأنه أن يساعد في تحويل المتوفى إلى كائنات إلهية في الحياة الآخرة، ووجد فريق من علماء الآثار عدة أمثلة لممارسة الدفن الخاصة في موقع حفر في مقبرة قديمة بالقرب من قويسنا، شمالي القاهرة.4 - ضريح للعقبان ورسالة مبهمةعثر علماء الآثار على ضريح عمره 1700 عام يضم 15 صقرًا مقطوع الرأس على قاعدة ونصبًا حجريًا يصور إلهين غير معروفين في ميناء برنيس على البحر الأحمر.5 - "إله المرح" على خاتم ذهبيإليكم دليل إضافي على أن المصريين القدماء أحبوا قضاء وقت ممتع، أثناء استكشاف موقع دفن في مدينة أختاتون (العمارنة الحديثة)، جنوب القاهرة، عثر علماء الآثار على كنز دفين من المصاغ الذهبي، بما في ذلك عقد وثلاث خواتم، وبرزت قطعة واحدة من المجوهرات لظهور نقش الإله "بيس" المعروف أيضًا باسم "إله المرح أو التسلية" عليها.6 - وشوم لحماية المواليدقبل الولادة، كانت بعض النساء المصريات القدماء يحصلن على الوشم كشكل من أشكال الحماية أثناء الولادة، اكتشف علماء الآثار ستة أمثلة على هذه الممارسة أثناء دراسة المومياوات المدفونة في دير المدينة، وهو موقع أثري يقع على ضفاف نهر النيل، ويعد العثور على الوشم القديم أمرًا نادرًا، حيث سيحتاج الجلد إلى الحفاظ عليه ويجعل علماء الآثار من ممارسة عدم فك المومياوات.7 - قناة مائية تحت الأرضاكتشف علماء الآثار نفقًا بطول 4281 قدمًا (1305 مترًا) أسفل معبد في تابوزيريس ماغنا، وهي مدينة قديمة تقع غرب الإسكندرية، يُعتقد أنه في وقت من الأوقات، تم استخدام النفق الضخم لنقل المياه للمواطنين.8 - لوحة فنية قيمة للطيورتم تفصيل لوحة تحتوي على طيور تحلق وتقف بجانب مستنقع بشكل مفصل لدرجة أن الباحثين المعاصرين استخدموا نسخة منها لتسمية الأنواع الدقيقة المرسومة على العمل الفني الذي يبلغ من العمر 3300 عام.9 - تقديم مفهوم جديد لعلم التحنيطقام علماء الآثار بقلب المناهج التي كانت تدرس حول التحنيط، استخدم قدماء المصريين ممارسة الدفن ليس للحفاظ على جثث الموتى ولكن كطريقة لإرشادهم نحو الألوهية.10 - ضريح ملكة مجهولةفي الذكرى المئوية لاكتشاف قبر الملك توت عنخ آمون، اكتشفت مجموعة من علماء الآثار مقبرة ملكة لم تكن معروفة من قبل، هي الملكة نيث، تم الاكتشاف في سقارة، وهو أول ذكر لها في السجل الأثري.وبالإضافة إلى المقبرة وجد الباحثون العديد من التوابيت والمومياوات، بعضها يعود لأقرب جنرالات ومستشاري الملك توت.

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