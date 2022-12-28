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"أنصار الله": الحصار المفروض على الشعب اليمني جريمة حرب ضد الإنسانية
"أنصار الله": الحصار المفروض على الشعب اليمني جريمة حرب ضد الإنسانية
صرحت وزارة الخارجية التابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، أن "الحصار المفروض على الشعب اليمني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية". 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T06:48+0000
2022-12-28T06:50+0000
الحرب على اليمن
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أنصار الله
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وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، عبر حسابه على تويتر : "بمقتضى كل القوانين الدولية يعد الحصار المفروض على الشعب اليمني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، متهما "الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول أوروبا بالتعامل مع هذه الجرائم وكأنها حق طبيعي لدول العدوان".وأضاف العزي: "إنه سقوط قيمي غير مسبوق"، متابعا: "نحن أمام عالم يسبح في بحر من العار دون خجل".وانعكس الصراع الدائر في اليمن منذ 8 أعوام على القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

"أنصار الله": الحصار المفروض على الشعب اليمني جريمة حرب ضد الإنسانية

06:48 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 28.12.2022)
© AFP 2022 / -القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / -
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صرحت وزارة الخارجية التابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، أن "الحصار المفروض على الشعب اليمني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، عبر حسابه على تويتر : "بمقتضى كل القوانين الدولية يعد الحصار المفروض على الشعب اليمني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، متهما "الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول أوروبا بالتعامل مع هذه الجرائم وكأنها حق طبيعي لدول العدوان".
وأضاف العزي: "إنه سقوط قيمي غير مسبوق"، متابعا: "نحن أمام عالم يسبح في بحر من العار دون خجل".
وانعكس الصراع الدائر في اليمن منذ 8 أعوام على القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.
وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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