https://sputnikarabic.ae/20221228/أوكرانيا-تتفق-مع-أكبر-شركة-لإدارة-الأصول-في-العالم-على-تنسيق-الاستثمارات-1071702421.html
أوكرانيا تتفق مع أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم على "تنسيق الاستثمارات"
أوكرانيا تتفق مع أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم على "تنسيق الاستثمارات"
أعلنت كييف، اليوم الأربعاء، اتفاق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، لاري فينك، على تنسيق الاستثمار في "إعادة إعمار... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T14:27+0000
2022-12-28T14:27+0000
2022-12-28T14:27+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
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وذكر موقع الرئيس الأوكراني أن زيلينسكي وفينك "اتفقا على التركيز خلال المدى القريب على تنسيق جهود جميع المستثمرين والمشاركين المحتملين في إعادة إعمار بلدنا، وتوجيه الاستثمار إلى القطاعات الأكثر صلة وتأثيرا في الاقتصاد الأوكراني".وقعت شركة "بلاك روك فايننشال ماركتس" الاستشارية ووزارة الاقتصاد الأوكرانية مذكرة تفاهم في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن التقى فينك وزيلينسكي في سبتمبر/ أيلول لمناقشة دفع الاستثمارات العامة والخاصة إلى أوكرانيا لإعادة بناء البلاد.شركة "بلاك روك"، وهي أكبر مدير للأصول الاستثمارية في العالم والتي امتلكت أصولا تقدر قيمتها بنحو 8 تريليونات دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022.وقالت في بيان، الشهر الماضي، إنها تقدم "دعما استشاريا لتصميم إطار عمل للاستثمار، بهدف خلق فرص للمستثمرين من القطاعين العام والخاص للمشاركة في إعادة الإعمار المستقبلي وتعافي الاقتصاد الأوكراني".زار زيلينسكي واشنطن العاصمة، الأسبوع الماضي، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلقاء خطاب أمام الكونغرس، بعدما أعطى مجلس النواب الأمريكي الموافقة النهائية يوم الجمعة على حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221228/وزير-الدفاع-الفرنسي-يصل-إلى-كييف-لمناقشة-دعم-أوكرانيا-1071700102.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, اقتصاد
العالم, أخبار أوكرانيا, اقتصاد
أوكرانيا تتفق مع أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم على "تنسيق الاستثمارات"
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أعلنت كييف، اليوم الأربعاء، اتفاق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، لاري فينك، على تنسيق الاستثمار في "إعادة إعمار أوكرانيا".
وذكر موقع الرئيس الأوكراني
أن زيلينسكي وفينك "اتفقا على التركيز خلال المدى القريب على تنسيق جهود جميع المستثمرين والمشاركين المحتملين في إعادة إعمار بلدنا، وتوجيه الاستثمار إلى القطاعات الأكثر صلة وتأثيرا في الاقتصاد الأوكراني".
وقعت شركة "بلاك روك فايننشال ماركتس" الاستشارية ووزارة الاقتصاد الأوكرانية مذكرة تفاهم في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن التقى فينك وزيلينسكي في سبتمبر/ أيلول لمناقشة دفع الاستثمارات العامة والخاصة إلى أوكرانيا لإعادة بناء البلاد.
شركة "بلاك روك"، وهي أكبر مدير للأصول الاستثمارية
في العالم والتي امتلكت أصولا تقدر قيمتها بنحو 8 تريليونات دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022.
وقالت في بيان، الشهر الماضي، إنها تقدم "دعما استشاريا لتصميم إطار عمل للاستثمار، بهدف خلق فرص للمستثمرين من القطاعين العام والخاص للمشاركة في إعادة الإعمار المستقبلي وتعافي الاقتصاد الأوكراني".
زار زيلينسكي واشنطن العاصمة، الأسبوع الماضي، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلقاء خطاب أمام الكونغرس
، بعدما أعطى مجلس النواب الأمريكي الموافقة النهائية يوم الجمعة على حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا.