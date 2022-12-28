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الولايات المتحدة تبحث فرض قيود على القادمين من الصين وسط تصاعد لإصابات كوفيد-19
الولايات المتحدة تبحث فرض قيود على القادمين من الصين وسط تصاعد لإصابات كوفيد-19
قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تبحث فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين وسط زيادة هائلة في إصابات كوفيد-19. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T15:00+0000
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سبوتنيك. يأتي ذلك بعدما أعلنت اليابان، يوم أمس الثلاثاء، أنها ستطلب نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا لكل المسافرين القادمين من الصين، كما اتخذت تايوان خطوة مشابهة.وتابع المسؤولون أن نقص هذه البيانات يجعل من الصعب على مسؤولي الصحة العامة تحديد المتغيرات الجديدة أو السيطرة على انتشار عدوى الوباء.وأضافوا أن "الولايات المتحدة تتبع توصيات خبراء الصحة العامة، وتتشاور مع الشركاء، وتفكر في اتخاذ خطوات مماثلة لحماية الشعب الأمريكي".يذكر أن الحكومة الصينية كانت قد أوقفت بشكل مفاجئ ثلاث سنوات من القيود القاسية على كوفيد -19 في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى زيادة عدد الإصابات على مستوى البلاد.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تبحث فرض قيود على القادمين من الصين وسط تصاعد لإصابات كوفيد-19

15:00 GMT 28.12.2022
© AP Photoمطار جون كينيدي نيويورك
مطار جون كينيدي نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AP Photo
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قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تبحث فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين وسط زيادة هائلة في إصابات كوفيد-19.
سبوتنيك. يأتي ذلك بعدما أعلنت اليابان، يوم أمس الثلاثاء، أنها ستطلب نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا لكل المسافرين القادمين من الصين، كما اتخذت تايوان خطوة مشابهة.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون في بيان أن "هناك مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات المستمرة في الإصابات بمرض كوفيد-19 في الصين، كما أن هناك نقصا في شفافية البيانات، بما في ذلك بيانات التسلسل الجيني الفيروسي التي تكشف عنها الصين".
وتابع المسؤولون أن نقص هذه البيانات يجعل من الصعب على مسؤولي الصحة العامة تحديد المتغيرات الجديدة أو السيطرة على انتشار عدوى الوباء.
وأضافوا أن "الولايات المتحدة تتبع توصيات خبراء الصحة العامة، وتتشاور مع الشركاء، وتفكر في اتخاذ خطوات مماثلة لحماية الشعب الأمريكي".
يذكر أن الحكومة الصينية كانت قد أوقفت بشكل مفاجئ ثلاث سنوات من القيود القاسية على كوفيد -19 في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى زيادة عدد الإصابات على مستوى البلاد.
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