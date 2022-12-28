https://sputnikarabic.ae/20221228/الصين-تلغي-اختبار-فيروس-كورونا-للزائرين-اعتبارا-من-8-يناير-1071692185.html
الصين تلغي "اختبار فيروس كورونا" للزائرين اعتبارا من 8 يناير
الصين تلغي "اختبار فيروس كورونا" للزائرين اعتبارا من 8 يناير
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إلغاء اختبار فيروس كورونا (بي سي آر) للقادمين إلى البلاد اعتبارا من 8 يناير/ كانون الثاني 2023. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T10:33+0000
2022-12-28T10:33+0000
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وذكرت إدارة الجمارك الرئيسية الصينية، أنه لن يكون من الضروري الخضوع لاختبار (بي سي آر) بعد الوصول إلى البلاد.بالإضافة إلى ذلك، فإنه اعتبارا من 8 يناير، ستتوقف الصين عن إجراء اختبار كوفيد-19 على المواد الغذائية والأطعمة المجمدة.وتشهد الصين حاليا أكبر تفش للإصابات بعدما رفعت فجأة القيود التي استهدفت السيطرة على الوباء على مدار 3 سنوات.وقدّرت دراسات بأن نحو مليون شخص قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة.كشفت بيانات غير عامة من لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن إصابة ما يقرب من 37 مليون شخص بفيروس كورونا يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الصيني-يدعو-إلى-حماية-أرواح-الناس-في-أول-تصريح-بعد-تخفيف-قيود-كورونا-1071620666.html
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الصين, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تلغي "اختبار فيروس كورونا" للزائرين اعتبارا من 8 يناير
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إلغاء اختبار فيروس كورونا (بي سي آر) للقادمين إلى البلاد اعتبارا من 8 يناير/ كانون الثاني 2023.
وذكرت
إدارة الجمارك الرئيسية الصينية، أنه لن يكون من الضروري الخضوع لاختبار (بي سي آر) بعد الوصول إلى البلاد.
ولكنها أكدت أنه "لا يزال يتعين على جميع القادمين عمل اختبار كوفيد-19 قبل 48 ساعة من الوصول وتقديمه إلى السلطات".
بالإضافة إلى ذلك، فإنه اعتبارا من 8 يناير، ستتوقف الصين عن إجراء اختبار كوفيد-19 على المواد الغذائية والأطعمة المجمدة.
وتشهد الصين
حاليا أكبر تفش للإصابات بعدما رفعت فجأة القيود التي استهدفت السيطرة على الوباء على مدار 3 سنوات.
وقدّرت دراسات بأن نحو مليون شخص قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كشفت بيانات غير عامة من لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن إصابة ما يقرب من 37 مليون شخص بفيروس كورونا يوميا.