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https://sputnikarabic.ae/20221228/بولندا-توقع-صفقة-مع-فرنسا-لشراء-قمرين-صناعيين-للمراقبة-والاستطلاع-1071682829.html
بولندا توقع صفقة مع فرنسا لشراء قمرين صناعيين للمراقبة والاستطلاع
بولندا توقع صفقة مع فرنسا لشراء قمرين صناعيين للمراقبة والاستطلاع
وقعت بولندا وفرنسا عقدا تحصل بموجبه الأولى على قمرين صناعيين للمراقبة والاستطلاع ومركز أرضي لمعالجة البيانات، حيث يمكن استخدام النظام الجديد "عسكريا ومدنيا". 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T07:24+0000
2022-12-28T07:24+0000
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جاء الإعلان عن الصفقة، مساء أمس الثلاثاء، عقب اجتماع لوزير الدفاع الفرنسي مع نظيره البولندي في وارسو.وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو عبر تويتر، إن فرنسا وبولندا وقعتا صفقة لبيع قمرين صناعيين فرنسيين للمراقبة والاستطلاع لبولندا.وأضاف "يعكس هذا العقد الكبير ثقة بولندا في تقنيتنا وصناعتنا".وأشار إلى أن هذه الصفقة "تساهم في الاستقلال الاستراتيجي لبولندا من حيث مراقبة وفهم الوضع حولها".بدوره، قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، إنه "اعتبارا من عام 2027 سيكون لدينا قمران اصطناعيان بألوان بولندا"، مشددا على إمكان استخدام النظام الجديد "عسكريا ومدنيا".وبموجب الصفقة، ستحصل بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على إمكان الوصول إلى البيانات التي توفرها المجموعة الحالية من الأقمار الصناعية الفرنسية.يشار إلى أن سيباستيان ليكورنو، وهو أول وزير دفاع فرنسي يزور بولندا منذ أكثر من 6 سنوات، أي منذ أن تراجعت الحكومة البولندية عن اتفاق شراء 50 مروحية فرنسية من طراز "كاراكال".وبعد وارسو، من المتوقع أن يصل وزير الدفاع الفرنسي إلى كييف، اليوم الأربعاء.
https://sputnikarabic.ae/20221201/لافروف-بولندا-تجتهد-في-حفر-قبر-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1070723662.html
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أخبار فرنسا , بولندا, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , بولندا, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

بولندا توقع صفقة مع فرنسا لشراء قمرين صناعيين للمراقبة والاستطلاع

07:24 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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وقعت بولندا وفرنسا عقدا تحصل بموجبه الأولى على قمرين صناعيين للمراقبة والاستطلاع ومركز أرضي لمعالجة البيانات، حيث يمكن استخدام النظام الجديد "عسكريا ومدنيا".
جاء الإعلان عن الصفقة، مساء أمس الثلاثاء، عقب اجتماع لوزير الدفاع الفرنسي مع نظيره البولندي في وارسو.
وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو عبر تويتر، إن فرنسا وبولندا وقعتا صفقة لبيع قمرين صناعيين فرنسيين للمراقبة والاستطلاع لبولندا.
وأضاف "يعكس هذا العقد الكبير ثقة بولندا في تقنيتنا وصناعتنا".
وأشار إلى أن هذه الصفقة "تساهم في الاستقلال الاستراتيجي لبولندا من حيث مراقبة وفهم الوضع حولها".
بدوره، قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، إنه "اعتبارا من عام 2027 سيكون لدينا قمران اصطناعيان بألوان بولندا"، مشددا على إمكان استخدام النظام الجديد "عسكريا ومدنيا".
ووفقا للجيش البولندي، تبلغ القيمة الصافية للصفقة حوالي 575 مليون يورو (611.69 مليون دولار)، ومن المقرر إطلاق الأقمار الصناعية البولندية التي تنتجها شركة إيرباص للدفاع والفضاء بحلول عام 2027.
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لافروف: بولندا تجتهد في حفر قبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
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وبموجب الصفقة، ستحصل بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على إمكان الوصول إلى البيانات التي توفرها المجموعة الحالية من الأقمار الصناعية الفرنسية.
يشار إلى أن سيباستيان ليكورنو، وهو أول وزير دفاع فرنسي يزور بولندا منذ أكثر من 6 سنوات، أي منذ أن تراجعت الحكومة البولندية عن اتفاق شراء 50 مروحية فرنسية من طراز "كاراكال".
وبعد وارسو، من المتوقع أن يصل وزير الدفاع الفرنسي إلى كييف، اليوم الأربعاء.
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