بولندا توقع صفقة مع فرنسا لشراء قمرين صناعيين للمراقبة والاستطلاع
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
وقعت بولندا وفرنسا عقدا تحصل بموجبه الأولى على قمرين صناعيين للمراقبة والاستطلاع ومركز أرضي لمعالجة البيانات، حيث يمكن استخدام النظام الجديد "عسكريا ومدنيا".
جاء الإعلان عن الصفقة، مساء أمس الثلاثاء، عقب اجتماع لوزير الدفاع الفرنسي مع نظيره البولندي في وارسو.
وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو عبر تويتر، إن فرنسا وبولندا وقعتا صفقة لبيع قمرين صناعيين فرنسيين للمراقبة والاستطلاع لبولندا.
Lors de mon déplacement à Varsovie, à l’issue de mon entretien avec @mblaszczak, la France et la Pologne ont signé un accord pour la vente de deux satellites d'observation français.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 27, 2022
Ce contrat majeur témoigne de la confiance de la Pologne dans notre technologie et industrie. pic.twitter.com/FXifR6boj2
وأضاف "يعكس هذا العقد الكبير ثقة بولندا في تقنيتنا وصناعتنا".
وأشار إلى أن هذه الصفقة "تساهم في الاستقلال الاستراتيجي لبولندا من حيث مراقبة وفهم الوضع حولها".
بدوره، قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، إنه "اعتبارا من عام 2027 سيكون لدينا قمران اصطناعيان بألوان بولندا"، مشددا على إمكان استخدام النظام الجديد "عسكريا ومدنيا".
ووفقا للجيش البولندي، تبلغ القيمة الصافية للصفقة حوالي 575 مليون يورو (611.69 مليون دولار)، ومن المقرر إطلاق الأقمار الصناعية البولندية التي تنتجها شركة إيرباص للدفاع والفضاء بحلول عام 2027.
1 ديسمبر, 09:31 GMT
وبموجب الصفقة، ستحصل بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على إمكان الوصول إلى البيانات التي توفرها المجموعة الحالية من الأقمار الصناعية الفرنسية.
يشار إلى أن سيباستيان ليكورنو، وهو أول وزير دفاع فرنسي يزور بولندا منذ أكثر من 6 سنوات، أي منذ أن تراجعت الحكومة البولندية عن اتفاق شراء 50 مروحية فرنسية من طراز "كاراكال".
وبعد وارسو، من المتوقع أن يصل وزير الدفاع الفرنسي إلى كييف، اليوم الأربعاء.