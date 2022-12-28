https://sputnikarabic.ae/20221228/رش-جزئيات-في-الغلاف-الجوي-بهدف-وقف-الاحتباس-الحراري-1071687435.html

رش جزئيات في الغلاف الجوي بهدف وقف "الاحتباس الحراري"

رش جزئيات في الغلاف الجوي بهدف وقف "الاحتباس الحراري"

مع اشتداد الاحتباس الحراري، تظهر خطط متضاربة لبحوث الهندسة الجيولوجية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T08:40+0000

2022-12-28T08:40+0000

2022-12-28T08:54+0000

مجتمع

علوم

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تشير الهندسة الجيولوجية إلى مجموعة من التقنيات الجديدة التي تهدف إلى التلاعب بالبيئة وتعويض بعض تأثيرات تغير المناخ جزئيًا. هناك مساران للعمل: الكربون أو الطاقة الشمسية. في الحالة الأولى، يهدف الباحثون إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، مما سيقضي على السبب الجذري لتغير المناخ - وهو تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.في الحالة الثانية، يهدف العلماء إلى إرسال جزء صغير من ضوء الشمس إلى الفضاء مرة أخرى أو زيادة كمية ضوء الشمس الواصل إلى الفضاء من أجل تبريد الكوكب. ومع ذلك، فإن مثل هذه الهندسة الجيولوجية الشمسية لا يمكن أن تحل محل خفض الانبعاثات أو التكيف مع تغير المناخ، ولكنها يمكن أن تكمل هذه الجهود.في هذا السياق، أعلنت شركةMake Sunsets ، التي تأسست في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن إطلاقها لأول بالونات أرصاد جوية بهدف رش جزيئات الكبريت في طبقة الستراتوسفير (على ارتفاع يزيد عن 20 كم). ستشكل هذه الجسيمات العاكسة غيومًا، ويمكن تعويض طن واحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل غرام من السحابة. ومع ذلك، لم تجرؤ أي منظمة حتى الآن على الانتقال إلى ممارسة واسعة النطاق. يمكن أن تكون العواقب سلبية وإيجابية.غرام واحد يعوض طن واحد من ثاني أكسيد الكربون، خيال أم حقيقة؟كثير من الباحثين في الهندسة الجيولوجية يائسون لإيجاد حل لأزمة المناخ، لكن جميعهم تقريبًا يمتنعون عن التدخل المباشر في الستراتوسفير.كما لاحظت MIT Technology Review ، يرجع هذا جزئيًا إلى أنها تسبب الكثير من الجدل. لا يُعرف الكثير عن مثل هذه التدخلات، ولكن يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة. قد يكون التأثير أكثر حدة في بعض المناطق من غيرها، مما يؤدي إلى صراع جيوسياسي.يأمل لوك إيسمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Make Sunsets ، أنه من خلال التحرك في اتجاه مثير للجدل، ستساعد الشركة الناشئة في إثارة نقاش عام وتطوير مجال علمي يوجد فيه صعوبة كبيرة في إجراء تجارب ميدانية على نطاق صغير وسط النقد.علاوة على ذلك، تدعي الشركة أنها تنسخ الطبيعة: "السحب التي تراها في السماء تستخدم نفس العملية وقد تمت دراستها لسنوات. "لكن هذا لا يجعل الطريقة أكثر أمانًا أو قانونية ... على وجه التحديد، تريد Make Sunsets إطلاق مركب طبيعي (كبريت) من خلال بالونات قابلة لإعادة الاستخدام لإنشاء غيوم عاكسة في الستراتوسفير. وفقًا للشركة، فإن 1 غرام من هذه السحب يعوض الاحترار الناجم عن 1 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام واحد. بعد ثلاث سنوات، تتحول الغيوم إلى سماد وتستقر على الأرض.وفقًا لإيسمان، كان إطلاق البالون الأول والثاني صعبًا للغاية. أجريا في أبريل/ نيسان 2022 في مكان ما في ولاية باجا كاليفورنيا ولاحقًا في المكسيك. قبل الإطلاقين الأولين، لم تطلب Make Sunsets إذنًا من الوكالات الحكومية أو الوكالات العلمية، سواء في المكسيك أو في أي مكان آخر.قال جانوس بازستور، مدير مبادرة كارنيجي لتغير المناخ ، في مقابلة مع إم آي تي ​​تكنولوجي ريفيو ، في مقابلة مع إم آي تي ​​تكنولوجي ريفيو: الجوانب السلبية المحتملة لمصلحة الأعمال فقط: "الحالة الحالية للعلم ليست جيدة بما يكفي للهندسة الجيولوجية الشمسية." يعترف لوك إيسمان بأن هذه الجهود هي في جزء منها ريادية ، وجزء استفزازي ، وعمل من نشاط الهندسة الجيولوجية. نوع من الجهد يجب أن يؤخذ على محمل الجد.العواقب السلبية المحتملة لمجرد مصلحة تجاريةقال جانوس بازستور، مدير مبادرة كارنيغي للتحكم في المناخ، لمجلة إم آي تي ​​تكنولوجي ريفيو: "إن الحالة الحالية للعلم ليست جيدة بما يكفي للهندسة الجيولوجية الشمسية. يعترف لوك إيسمان بأن هذه الجهود هي في جزء منها مصلحة تجارية، وجزء استفزازي، وعمل من نشاط الهندسة الجيولوجية.لكن المجتمع العلمي يعتقد بالإجماع أن سلوك الشركة يلعب على مخاوف طويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر جذب عامة الناس إلى تقنية تبدو رخيصة وسهلة الأداء، على الأقل بشكل عام. هذا يمكن أن يقوض الجهود المبذولة لإجراء وتمويل البحوث الجادة.يمكنك أن تقرأ على موقع الشركة الإلكتروني،: "نحن قادرون على تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأقل من 1% من تكلفة الحلول الأخرى. وبشكل فريد، يمكننا أيضًا التكيف مع" الاحتباس الحراري".وأشار بازستور وآخرون إلى أن جهود Make Sunsets تؤكد على الحاجة الملحة لإشراف واسع وقواعد واضحة لأبحاث الهندسة الجيولوجية المسؤولة، وأنهم يساعدون في تحديد ما إذا كان ينبغي وجود ترخيص اجتماعي وشروطه.يلخص شوشي تلاتي، الباحث في جامعة أمريكية الذي أسس منظمة غير ربحية مكرسة للحوكمة والمساواة في الهندسة الجيولوجية الشمسية، الأمر: "إنهم ينتهكون حقوق المجتمعات في إملاء مستقبلهم". علاوة على ذلك، قال، إنه من النفاق من جانبMake Sunsets الادعاء بأنهم يتصرفون لأسباب إنسانية، وفي نفس الوقت المضي قدمًا دون الانخراط بشكل بناء مع الجمهور، بما في ذلك أولئك الذين قد يتضررون من أفعالهم.ناهيك عن أن إطلاق ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي يهدد الأرض والبشرية بشكل مباشر عن طريق تعطيل طبقة الأوزون، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار الحمضية وأمراض الجهاز التنفسي. في بعض مناطق العالم، قد يتفاقم الوضع.تحاول الشركة بالفعل جني إيرادات من تأثير التبريد للرحلات الجوية المستقبلية. يعرض بيع 10 دولارات "أرصدة تبريد" لإطلاق غرام واحد من الجسيمات في الستراتوسفير - وهو ما يكفي، كما يقولون، لتعويض تأثير الاحترار لطن واحد من الكربون لمدة عام.

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