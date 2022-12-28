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https://sputnikarabic.ae/20221228/روسيا-تخطط-لتوقيع-اتفاق-حكومي-دولي-مع-ميانمار-للتعاون-في-مجال-الذرة-السلمية--1071694866.html
روسيا تخطط لتوقيع اتفاق حكومي مع ميانمار للتعاون في مجال الذرة السلمية
روسيا تخطط لتوقيع اتفاق حكومي مع ميانمار للتعاون في مجال الذرة السلمية
تخطط روسيا لتوقيع اتفاقية حكومية دولية مع ميانمار للتعاون في مجال الذرة السلمية، وتنص على وجه الخصوص على إمكانية بناء محطة للطاقة النووية، وقد نُشر أمر الحكومة... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T11:32+0000
2022-12-28T11:40+0000
روسيا
العالم
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وجاء في النص، تم الاتفاق على مسودة الاتفاقية التي أعدتها شركة "روساتوم" الحكومية مع وزارة الخارجية الروسية وتم إعدادها بشكل أولي مع الجانب الميانماري.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في اجتماع مع زعيم ميانمار مين أونغ هلاينغ، في وقت سابق، أن العلاقات بين روسيا وميانمار تتطور بشكل إيجابي، وحجم التجارة بالقيمة المطلقة متواضع، ولكن الاتجاهات جيدة.وأضاف بوتين أن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية لا يزال متواضعا من حيث القيمة المطلقة، ولكن الاتجاه جيد جدا: زيادة بنسبة 140 في المائة في النصف الأول من هذا العام.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تخطط لتوقيع اتفاق حكومي مع ميانمار للتعاون في مجال الذرة السلمية

11:32 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 11:40 GMT 28.12.2022)
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محطة نووية لإنتاج الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
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تخطط روسيا لتوقيع اتفاقية حكومية دولية مع ميانمار للتعاون في مجال الذرة السلمية، وتنص على وجه الخصوص على إمكانية بناء محطة للطاقة النووية، وقد نُشر أمر الحكومة الروسية بهذا الشأن اليوم الأربعاء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
وجاء في النص، تم الاتفاق على مسودة الاتفاقية التي أعدتها شركة "روساتوم" الحكومية مع وزارة الخارجية الروسية وتم إعدادها بشكل أولي مع الجانب الميانماري.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في اجتماع مع زعيم ميانمار مين أونغ هلاينغ، في وقت سابق، أن العلاقات بين روسيا وميانمار تتطور بشكل إيجابي، وحجم التجارة بالقيمة المطلقة متواضع، ولكن الاتجاهات جيدة.
وأضاف بوتين أن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية لا يزال متواضعا من حيث القيمة المطلقة، ولكن الاتجاه جيد جدا: زيادة بنسبة 140 في المائة في النصف الأول من هذا العام.
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