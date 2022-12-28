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https://sputnikarabic.ae/20221228/روسيا-تشعر-بالقلق-إزاء-إعادة-انتشار-المسلحين-في-عمق-أفريقيا-1071683528.html
روسيا تشعر بالقلق إزاء إعادة انتشار المسلحين في عمق أفريقيا
روسيا تشعر بالقلق إزاء إعادة انتشار المسلحين في عمق أفريقيا
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء إعادة انتشار المسلحين في عمق أفريقيا، مشيرا إلى أن الظروف تتهيأ لاستعادة... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T07:48+0000
2022-12-28T08:09+0000
روسيا
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وقال سيرومولوتوف لـ"سبوتنيك"، إن "ما يثير القلق بشكل خاص هو الاتجاه الملاحظ اليوم لإعادة انتشار المسلحين من منطقة الشرق الأوسط في عمق أفريقيا".وأضاف أن ذلك يجعل الظروف تتشكل لاستعادة ما يسمى بـ"الخلافة" في إصدارها الثاني.وأوضح أن روسيا تتبنى حوارا بناء مع شركاء آخرين [حقيقيين]، مثل الصين والهند وباكستان ومصر من خلال رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.وشدد على أن "هذا الحوار أصبح ضروريا، في وقت لا تكون فيه المنظمات الإرهابية الدولية في حالة تأهب فحسب، بل تستغل أيضا بمهارة أي فرصة لتقوية نفوذها واستعادة إمكاناتها التدميرية".وكان نائب مدير قسم أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، أوليغ أوزيروف، قد أعلن في وقت سابق، أن نمو النشاط الإرهابي في القارة الأفريقية يدعو للقلق.وأشار إلى أنه بعد تدمير القوات الأساسية لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا، انتقل جزء كبير من الإسلاميين الراديكاليين إلى القارة الأفريقية، التي تتحول في الوقت الحالي إلى "مسرح لإعادة ما يسمى بدولة "الخلافة".
https://sputnikarabic.ae/20220529/-خبراء-التعاون-بين-روسيا-ودول-وسط-وغرب-أفريقيا-سيثمر-استقرارا-أمنيا-واقتصاديا--1062863147.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا تشعر بالقلق إزاء إعادة انتشار المسلحين في عمق أفريقيا

07:48 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 08:09 GMT 28.12.2022)
© Sputnik . Maksim Blinovأوليغ سيرومولوتوف
أوليغ سيرومولوتوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء إعادة انتشار المسلحين في عمق أفريقيا، مشيرا إلى أن الظروف تتهيأ لاستعادة "الخلافة في إصدارها الثاني".
وقال سيرومولوتوف لـ"سبوتنيك"، إن "ما يثير القلق بشكل خاص هو الاتجاه الملاحظ اليوم لإعادة انتشار المسلحين من منطقة الشرق الأوسط في عمق أفريقيا".
وأضاف أن ذلك يجعل الظروف تتشكل لاستعادة ما يسمى بـ"الخلافة" في إصدارها الثاني.

وأوضح أن روسيا تتبنى حوارا بناء مع شركاء آخرين [حقيقيين]، مثل الصين والهند وباكستان ومصر من خلال رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
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وشدد على أن "هذا الحوار أصبح ضروريا، في وقت لا تكون فيه المنظمات الإرهابية الدولية في حالة تأهب فحسب، بل تستغل أيضا بمهارة أي فرصة لتقوية نفوذها واستعادة إمكاناتها التدميرية".
وكان نائب مدير قسم أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، أوليغ أوزيروف، قد أعلن في وقت سابق، أن نمو النشاط الإرهابي في القارة الأفريقية يدعو للقلق.

وأشار إلى أنه بعد تدمير القوات الأساسية لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا، انتقل جزء كبير من الإسلاميين الراديكاليين إلى القارة الأفريقية، التي تتحول في الوقت الحالي إلى "مسرح لإعادة ما يسمى بدولة "الخلافة".
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