https://sputnikarabic.ae/20221228/عكس-ما-هو-معتقد-عامل-قد-لا-يكون-رقم-1-للإصابة-بمرض-الزهايمر-1071697498.html

عكس ما هو معتقد... عامل قد لا يكون رقم 1 للإصابة بمرض الزهايمر

عكس ما هو معتقد... عامل قد لا يكون رقم 1 للإصابة بمرض الزهايمر

يبدو أن عامل الخطر الرئيسي لمرض الزهايمر في الولايات المتحدة قد تغير خلال العقد الماضي، حيث أظهرت بعض التحاليل أن العامل الأكثر بروزًا وقابلية للإصابة بمرض... 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T12:36+0000

2022-12-28T12:36+0000

2022-12-28T12:36+0000

مجتمع

علوم

خرف

السمنة

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وفقًا لتحليل مقطعي حديث، فإن الخمول البدني الآن يأتي في المرتبة الثانية بعد السمنة عندما يتعلق الأمر بالخرف.اليوم، يعد مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعا وسببا رئيسيا للوفاة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، على الرغم من الكثير من الأبحاث لا أحد يعرف كيف يبدأ المرض أو كيفية منعه من التقدم.تشير الأبحاث إلى وجود مكون وراثي قوي يلعب دوره، ولكن هناك أيضًا العديد من العوامل البيئية التي تظهر للضوء والتي قد تساهم في المرض، بما في ذلك سوء التغذية وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والتدخين والتهابات اللثة.والخبر السار هو أنه يمكن للمرضى والأطباء التعامل مع هذه العوامل للتخفيف من مخاطر المرض. النبأ السيئ هو أن تأثير عوامل الخطر هذه يتغير باستمرار، سنة بعد سنة، من دولة إلى دولة.لماذا لا يزال ذلك غير واضح، ولكن قد يكون بسبب مجموعة من الاهتمامات الصحية المتغيرة بين الجمهور وأساليب البحث المحسنة.في أحدث تحليل من الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تمت إضافة ضعف السمع كعامل خطر قابل للتعديل لمرض الزهايمر، على الرغم من أنه لم يتم اعتباره سابقًا في التقديرات.علاوة على ذلك، فقد تضاعف معدل السمنة في منتصف العمر في الولايات المتحدة منذ عام 2010. وفي الوقت نفسه، انخفض انتشار الخمول البدني والتدخين إلى حد ما خلال السنوات القليلة الماضية.بالنظر إلى هذه التغييرات الرئيسية، أجرى الباحثون تقييمًا محدثًا لمخاطر مرض الزهايمر باستخدام بيانات مسح مراقبة عوامل الخطر السلوكية الأمريكية لعام 2018.من بين 378،615 شخصا، كان ما يزيد قليلا عن ثلث حالات مرض الزهايمر مرتبطًا بواحد من عوامل الخطر الثمانية. تم الإبلاغ عن عوامل الخطر هذه ذاتيا، مما يعني أنها ليست قياسات مثالية، لكنها تشير إلى اتجاه عام.كان عامل الخطر الأكثر شيوعا الذي تم تحديده في التحليل الوطني هو السمنة في منتصف العمر، تليها قلة النشاط البدني وانخفاض التحصيل التعليمي.ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط السمنة في منتصف العمر ببداية مرض الزهايمر.وجدت دراسة أجريت في عام 2020 دليلاً على أن الوزن الزائد للجسم قد يجعل الأنسجة العصبية أكثر عرضة لتلف الدماغ أو فقدان الخلايا. يبدو أن هذه التغييرات تحدث أيضًا في أجزاء من الدماغ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالذكريات.هذا لا يعني أن السمنة في منتصف العمر هي سبب مباشر لمرض الزهايمر، لكنها تشير إلى أن الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالمرض - على الأقل إلى حد معين.وقد أظهرت دراسات مماثلة أيضًا أنه عند فقدان الوزن في وسن متقدم من الحياة، فإن قشرة المخ لا تنحسر تقريبًا كما لو كانت في حالات السمنة.يعتقد بعض الباحثين أن السمنة يمكن أن تؤثر على الدورة الدموية في الدماغ ، مما يؤدي إلى انخفاض الأكسجين في بعض المناطق.يعتقد باحثون آخرون أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى التهاب مزمن في الدماغ، والذي يمكن أن يؤدي إلى تدهور المادة البيضاء وإضعاف الروابط العصبية.العرق والعوامل الاجتماعيةفي تحليل 2018، على سبيل المثال، عندما قسم الباحثون المشاركين في الاستطلاع حسب الجنس والعرق والعرق، لاحظوا بعض الاختلافات الرئيسية في البيانات.كانت حالات مرض الزهايمر التي ارتبطت بواحد على الأقل من عوامل الخطر الثمانية القابلة للتعديل أكثر شيوعًا بين الرجال من النساء. كما أنها كانت أكثر شيوعًا بين كبار السن من السود والهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين والأفراد من أصل إسباني مقارنة بالأشخاص البيض.تشير النتائج إلى أن بعض مجموعات الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر من غيرهم، ربما بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية أو بيئية تحد من الوصول إلى الرعاية الصحية أو التمارين البدنية أو الأطعمة الصحية ذات الأسعار المعقولة.يبدو بالتأكيد أن الثقافة تلعب دورًا قويًا. بصرف النظر عن أستراليا وأمريكا اللاتينية ، تعد الولايات المتحدة واحدة من الدول الوحيدة التي تعتبر فيها السمنة في منتصف العمر عامل خطر رئيسي لمرض الزهايمر.

https://sputnikarabic.ae/20221222/اختبار-يتنبأ-بالإصابة-بالزهايمر-قبل-سنوات-من-ظهور-الأعراض-الأولى-1071474488.html

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علوم, خرف, السمنة