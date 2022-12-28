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"غازبروم" تسجل رقما قياسيا بتصدير الغاز إلى الصين
"غازبروم" تسجل رقما قياسيا بتصدير الغاز إلى الصين
أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، خلال المؤتمر الهاتفي قبل العام الجديد، أن "غازبروم" تسلم الغاز إلى الصين بما يزيد عن الالتزامات التعاقدية... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T14:04+0000
2022-12-28T14:04+0000
اقتصاد
شركة غازبروم
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وقال في محضر الاجتماع: "كنا قد قررنا أنه في ديسمبر 2022 سنقوم بتوريد الغاز إلى الصين بما يزيد عن الالتزامات التعاقدية اليومية. وكان الحد الأقصى للتجاوز 18.7%. واليوم (28 ديسمبر) سيتم تسجيل رقم قياسي جديد آخر للإمدادات اليومية للصين".وكانت قد أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، في وقت سابق، أنها وبناء على طلب الجانب الصيني زادت الإمدادات اليومية من الغاز الروسي في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالجدول المعتمد سابقا، ووصلت في 9 ديسمبر إلى رقم قياسي تاريخي جديد.وبلغت الزيادة في الالتزامات التعاقدية اليومية لشركة "غازبروم" بموجب اتفاقية شراء وبيع الغاز 16.4%.
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اقتصاد, شركة غازبروم
اقتصاد, شركة غازبروم

"غازبروم" تسجل رقما قياسيا بتصدير الغاز إلى الصين

14:04 GMT 28.12.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، خلال المؤتمر الهاتفي قبل العام الجديد، أن "غازبروم" تسلم الغاز إلى الصين بما يزيد عن الالتزامات التعاقدية اليومية، وفي 28 ديسمبر/كانون الأول ستحقق رقماً قياسياً جديداً لعمليات التسليم اليومية.
وقال في محضر الاجتماع: "كنا قد قررنا أنه في ديسمبر 2022 سنقوم بتوريد الغاز إلى الصين بما يزيد عن الالتزامات التعاقدية اليومية. وكان الحد الأقصى للتجاوز 18.7%. واليوم (28 ديسمبر) سيتم تسجيل رقم قياسي جديد آخر للإمدادات اليومية للصين".
وكانت قد أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، في وقت سابق، أنها وبناء على طلب الجانب الصيني زادت الإمدادات اليومية من الغاز الروسي في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالجدول المعتمد سابقا، ووصلت في 9 ديسمبر إلى رقم قياسي تاريخي جديد.
وبلغت الزيادة في الالتزامات التعاقدية اليومية لشركة "غازبروم" بموجب اتفاقية شراء وبيع الغاز 16.4%.
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