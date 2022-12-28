https://sputnikarabic.ae/20221228/لعب-20-ثانية-فقط-ولم-يلمس-الكرة-تعاطف-وإشادة-بمحمد-النني-1071709824.html
لعب 20 ثانية فقط ولم يلمس الكرة... تعاطف وإشادة بمحمد النني
لعب 20 ثانية فقط ولم يلمس الكرة... تعاطف وإشادة بمحمد النني
حظي اللاعب المصري ونجم نادي أرسنال الإنجليزي، محمد النني، بتعاطف محبيه سواء من الجماهير أو من زملائه بعد تهكم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركته... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T19:40+0000
2022-12-28T19:40+0000
2022-12-28T19:40+0000
مجتمع
رياضة
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ودافع اللاعب داني سيبايوس نجم نادي ريال مدريد عن زميله السابق في أرسنال محمد النني، بعد تهكم أحد المشجعين على النني.وسخر أحد مشجعي أرسنال من مشاركة النني في اللحظات الأخيرة من مباراة وست هام يونايتد دون أن يلمس الكرة حتى أطلق الحكم صافرته، وعلق على المقطع: "محمد النني، نجاح لا يصدق في خط الوسط، بيرلو القادم؟".من جانبه، دافع سيبايوس عن النني، حيث علق على تغريدة المشجع قائلا إن النني: "محترف مذهل، وزميل رائع، ليت هناك المزيد من لاعبي كرة القدم مثله، لاعب من طراز رفيع في صفوف أرسنال".وأشاد عدد من الجماهير بتعليق داني سيبايوس وتشجيعه للنني، كما أشادوا بالنني كمثال يحتذى به للاعب الملتزم الذي تصرف بحكمة مع الموقف، حيث لم يبد اعتراضا أو غضبا من مشاركته لثوان معدودة رغم كونه من أقدم لاعبي الفريق، كما وصفه أحد المشجعين "بالقائد الصامت" مشيدا بدوره القيادي في غرفة الملابس لتحفيز اللاعبين.وأعرب أحد المشجعين عن دهشته من قرار مدرب الفريق ميكيل أرتيتا من إشراك النني لمدة ثوان في نهاية المباراة، مشيدا في الوقت ذاته بأن النني كان على أتم استعداد للعب ولو لتلك الفترة القصيرة.يذكر أن سيبايوس لعب إلى جوار النني في صفوف أرسنال حين كان معارا من ريال مدريد لمدة موسمين، وشارك النني في 6 مباريات فقط في الموسم الحالي، بعدما تعرض لإصابة قوية في بداية الموسم، وينتهي عقده مع الأرسنال بنهاية هذا الموسم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
لعب 20 ثانية فقط ولم يلمس الكرة... تعاطف وإشادة بمحمد النني
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حظي اللاعب المصري ونجم نادي أرسنال الإنجليزي، محمد النني، بتعاطف محبيه سواء من الجماهير أو من زملائه بعد تهكم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركته القصيرة للغاية في نهاية مباراة أرسنال ووست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي.
ودافع اللاعب داني سيبايوس نجم نادي ريال مدريد عن زميله السابق في أرسنال محمد النني، بعد تهكم أحد المشجعين على النني.
وسخر أحد مشجعي أرسنال من مشاركة النني في اللحظات الأخيرة من مباراة وست هام يونايتد دون أن يلمس الكرة حتى أطلق الحكم صافرته، وعلق على المقطع: "محمد النني، نجاح لا يصدق في خط الوسط، بيرلو القادم؟".
من جانبه، دافع سيبايوس عن النني، حيث علق على تغريدة المشجع قائلا إن النني: "محترف مذهل، وزميل رائع، ليت هناك المزيد من لاعبي كرة القدم مثله، لاعب من طراز رفيع في صفوف أرسنال".
وأشاد عدد من الجماهير بتعليق داني سيبايوس وتشجيعه للنني، كما أشادوا بالنني كمثال يحتذى به للاعب الملتزم الذي تصرف بحكمة مع الموقف، حيث لم يبد اعتراضا أو غضبا من مشاركته لثوان معدودة رغم كونه من أقدم لاعبي الفريق، كما وصفه أحد المشجعين "بالقائد الصامت" مشيدا بدوره القيادي في غرفة الملابس لتحفيز اللاعبين.
وأعرب أحد المشجعين عن دهشته من قرار مدرب الفريق ميكيل أرتيتا من إشراك النني لمدة ثوان في نهاية المباراة، مشيدا في الوقت ذاته بأن النني كان على أتم استعداد للعب ولو لتلك الفترة القصيرة.
يذكر أن سيبايوس لعب إلى جوار النني في صفوف أرسنال حين كان معارا من ريال مدريد لمدة موسمين، وشارك النني في 6 مباريات فقط في الموسم الحالي، بعدما تعرض لإصابة قوية في بداية الموسم، وينتهي عقده مع الأرسنال
بنهاية هذا الموسم.