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https://sputnikarabic.ae/20221228/ميسي-رئيسا-للبلاد-حوالي-نصف-سكان-الأرجنتين-يصوتون-لقائد-منتخب-بلادهم-1071682495.html
ميسي رئيسا للبلاد... حوالي نصف سكان الأرجنتين يصوتون لقائد منتخب بلادهم
ميسي رئيسا للبلاد... حوالي نصف سكان الأرجنتين يصوتون لقائد منتخب بلادهم
أعربت غالبية الأرجنتينيين عن أنهم سيصوتون للاعب كرة القدم ليونيل ميسي إذا ترشح لرئاسة بلاده. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T07:10+0000
2022-12-28T07:19+0000
رياضة
العالم
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وبحسب استطلاع أجراه موقع Giacobbe y Asociados، فإن 43.7% من المشاركين أكدوا استعدادهم التصويت لميسي، بينما اختار 17.5% خيار "ربما"، فيما عارض 37.8% ترشيح المهاجم الأرجنتيني. 1% من المشاركين إما لم يقرروا أو رفضوا الإجابة عن السؤال، وشارك أكثر من 2.5 ألف أرجنتيني في الاستطلاع.يذكر أن الأرجنتين توجت ببطولة كأس العالم بكرة القدم بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.وقال ميسي، في تصريحات تلفزيونية عقب تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم "قطر 2022"،
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رياضة, العالم
رياضة, العالم

ميسي رئيسا للبلاد... حوالي نصف سكان الأرجنتين يصوتون لقائد منتخب بلادهم

07:10 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 28.12.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022
لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعربت غالبية الأرجنتينيين عن أنهم سيصوتون للاعب كرة القدم ليونيل ميسي إذا ترشح لرئاسة بلاده.
وبحسب استطلاع أجراه موقع Giacobbe y Asociados، فإن 43.7% من المشاركين أكدوا استعدادهم التصويت لميسي، بينما اختار 17.5% خيار "ربما"، فيما عارض 37.8% ترشيح المهاجم الأرجنتيني. 1% من المشاركين إما لم يقرروا أو رفضوا الإجابة عن السؤال، وشارك أكثر من 2.5 ألف أرجنتيني في الاستطلاع.
يذكر أن الأرجنتين توجت ببطولة كأس العالم بكرة القدم بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.
وقال ميسي، في تصريحات تلفزيونية عقب تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم "قطر 2022"،
"لن أعتزل اللعب الدولي، أريد أن أواصل اللعب بقميص الأرجنتين وأنا بطلا للعالم"، مضيفا: "الآن نفكر فقط بالاحتفال، لقد حققنا البطولة الأهم في مسيرتنا كلاعبين".
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