9 طرق لجني أموال طائلة "بيع الجسد لخدمة العلم"... فيديو
© Photo / unsplash/Arthur Lambillotteمجسم بحثي لجسم إنسان تظهر فيه الأنسجة العضلية
© Photo / unsplash/Arthur Lambillotte
اختلفت أساليب كسب المال باختلاف العصور والبلدان والشعوب، حيث كان العمل قبل الثورة الصناعية يعتمد على الجهد الجسدي في مجالات الزراعة والأعمال اليدوية والتجارة.
وازداد الاعتماد على الجهد الفكري مع التقدم التكنولوجي حيث ظهرت الوظائف المكتبية ذات الدخول الثابتة مع تعاظم دور قطاع الخدمات في الاقتصادات الحديثة.
ونشأت أساليب جديدة للاستثمار وأصبح تقريبا كل شيء قابلا للبيع، بما في ذلك الجسد البشري ومفرزاته. ذكرت بوابة "ساينس أليرت" 9 طرق لجني المال باستخدام الجسد:
1 – الاستلقاء في السرير لمدة 60 يوما
قامت وكالة "ناسا" بطلب متطوعين كي يقضوا 60 يوما في السرير دون التحرك منه مقابل 18500 دولار، وذلك لغرض القيام بتجارب حول تأثير انعدام الجاذبية على رواد الفضاء.
ومن مصاعب هذه التجربة أن على المتطوع القيام بكل الأنشطة اليومية مستلقيا بما في ذلك استخدام الحمام، إضافة إلى ضمور العضلات لقلة استخدامها.
2 - بيع بلازما الدم
البلازما هي أكبر مكون في دم الإنسان. إنه سائل غني بالبروتين يحتوي في الغالب على الماء ولكنه مليء أيضًا بالإنزيمات والأجسام المضادة والأملاح. يمكن استخدام هذه المادة الصفراء اللزجة لابتكار علاجات للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم وأمراض المناعة الذاتية وحتى ضحايا الحروق.
وأثناء التبرع بالبلازما، يتم سحب الدم وتقوم آلة بفصل البلازما عن مكونات الدم الأخرى، والتي يتم إعادتها إلى المتبرع.
تختلف مدفوعات التبرع بالبلازما من موقع إلى آخر، ولكن متوسط المدفوعات عادة ما يكون نحو 50 دولارًا أمريكيًا لكل تبرع.
3 - التبرع بالبويضات
يسمح التبرع بالبويضات للأشخاص الذين لا ينتج مبيضهم بويضات صحية أن يصبحن حوامل باستخدام بويضات متبرع بها شخص آخر.
في مركز "لانغون" للخصوبة في مدينة نيويورك، يبلغ التعويض لكل دورة تبرع بالبويضات اليوم 10000 دولار أمريكي بالضبط ويتضمن فحصًا طبيًا مجانيًا.
ويجب أن تكون المتبرعة على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها عملية التبرع بالبويضات قبل الاشتراك.
ويمكن أن تشمل المضاعفات مشاكل صحية مثل نمو الأنسجة غير الطبيعي على المدى الطويل خارج الرحم (بطانة الرحم)، وتقلب المزاج، والعدوى، وتلف الكلى، وفي حالات نادرة، الموت.
4 - التبرع بالحيوانات المنوية
تعرض ما يعرف "ببنوك النطاف" من 35 إلى 125 دولارا أمريكيا لكل تبرع، كما يمنح "مانهاتن كيروبنك" للمانحين 1500 دولارا شهريا مقابل حيواناتهم المنوية.
عمومًا، تنتقي بنوك الحيوانات المنوية المتبرعين، حيث إنهم يبحثون عن رجال يتمتعون بصحة جيدة وطوال القامة نسبيًا (173 سم) ، وشبابا (أقل من 40 عامًا) ومتعلمين.
5 - برنامج "الرحم البديل"
يمكن للنساء اللواتي يحملن طفلاً لزوجين آخرين جني جزء كبير جدًا من النقود خلال فترة الحضانة التي تبلغ تسعة أشهر، والمعروفة باسم "تأجير الأرحام الحملي".
لكن ذلك ليس قانونيًا في كل مكان، فقوانين الولاية حول تأجير الأرحام في الولايات المتحدة معقدة ومتناقضة.
في نيويورك وميشيغان، هناك حظر على عقود تأجير الأرحام، ويمكنك قضاء عقوبة بالسجن أو دفع غرامات باهظة مقابل المضي في عقد تأجير الأرحام، ومع ذلك، فإن بعض الولايات مثل واشنطن وكاليفورنيا تسمح بذلك.
6 - التبرع للخضوع إلى تجارب سريرية
يدير المعهد الوطني الأمريكي للصحة قاعدة بيانات قابلة للبحث للدراسات السريرية البشرية حول العالم حيث يخضع المشاركون لأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، أو يشاركون في بحث قائم على الملاحظة مثل دراسة تسجل تأثيرات أنماط الحياة المختلفة على صحة القلب.
وتختلف الأجور عمومًا، وفي معظم الأحيان كلما زادت المخاطر، زادت المكافأة.
7 - المشاركة بالدراسات النفسية
لا تحقق الدراسات النفسية المدفوعة مثل تلك التي تفحص السلوك البشري ووظائف الدماغ عائدًا مرتفعًا مثل التجارب السريرية، لكنها عمومًا أقل خطورة وتتطلب التزامًا بوقت أقصر.
وتحتفظ معظم الجامعات البحثية بقاعدة بيانات عبر الإنترنت للدراسات حتى يتمكن الأشخاص من الاشتراك بسهولة، وتتراوح العوائد من 1 إلى 130 دولارا.
8 - التبرع بنقي العظام
على غرار بيع بلازما الدم ، يمكنك أيضًا بيع نخاع العظم. بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى زراعة نخاع العظم، قد يكون الانتظار طويلًا وشاقًا في بعض الأحيان.
يعتبر نخاع العظام من أصعب الأعضاء التي يمكن إيجاد تطابق لها عند البحث عن عملية زرع. وتبلغ احتمالية العثور على تطابق ما بين 29 بالمائة و 79 بالمائة "اعتمادًا على الخلفية العرقية للمريض ويقتصر العائد المادي على تكاليف السفر والتكاليف الشخصية خلال فترة العملية.
9 - التبرع بالجثة بعد الوفاة
هذه الفكرة الأخيرة هي نوعًا ما مريبة، ولكن يمكنك التبرع بجسمك للأغراض العلمية، وهذا يساعد في أنواع مختلفة من البحوث والتعليم.
وأما المقابل فهو ليس ماديا بل يتمثل بتحمل تكاليف حرق الجثة الذي يصل لألف دولار أمريكي.