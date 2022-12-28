https://sputnikarabic.ae/20221228/9-طرق-لجني-أموال-طائلة-بيع-الجسد-لخدمة-العلم-فيديو-1071696723.html

9 طرق لجني أموال طائلة "بيع الجسد لخدمة العلم"... فيديو

9 طرق لجني أموال طائلة "بيع الجسد لخدمة العلم"... فيديو

اختلفت أساليب كسب المال باختلاف العصور والبلدان والشعوب، حيث كان العمل قبل الثورة الصناعية يعتمد على الجهد الجسدي في مجالات الزراعة والأعمال اليدوية والتجارة. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T12:19+0000

2022-12-28T12:19+0000

2022-12-28T12:19+0000

مجتمع

علوم

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وازداد الاعتماد على الجهد الفكري مع التقدم التكنولوجي حيث ظهرت الوظائف المكتبية ذات الدخول الثابتة مع تعاظم دور قطاع الخدمات في الاقتصادات الحديثة.ونشأت أساليب جديدة للاستثمار وأصبح تقريبا كل شيء قابلا للبيع، بما في ذلك الجسد البشري ومفرزاته. ذكرت بوابة "ساينس أليرت" 9 طرق لجني المال باستخدام الجسد:1 – الاستلقاء في السرير لمدة 60 يوماقامت وكالة "ناسا" بطلب متطوعين كي يقضوا 60 يوما في السرير دون التحرك منه مقابل 18500 دولار، وذلك لغرض القيام بتجارب حول تأثير انعدام الجاذبية على رواد الفضاء.2 - بيع بلازما الدمالبلازما هي أكبر مكون في دم الإنسان. إنه سائل غني بالبروتين يحتوي في الغالب على الماء ولكنه مليء أيضًا بالإنزيمات والأجسام المضادة والأملاح. يمكن استخدام هذه المادة الصفراء اللزجة لابتكار علاجات للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم وأمراض المناعة الذاتية وحتى ضحايا الحروق.وأثناء التبرع بالبلازما، يتم سحب الدم وتقوم آلة بفصل البلازما عن مكونات الدم الأخرى، والتي يتم إعادتها إلى المتبرع.3 - التبرع بالبويضاتيسمح التبرع بالبويضات للأشخاص الذين لا ينتج مبيضهم بويضات صحية أن يصبحن حوامل باستخدام بويضات متبرع بها شخص آخر.ويجب أن تكون المتبرعة على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها عملية التبرع بالبويضات قبل الاشتراك.ويمكن أن تشمل المضاعفات مشاكل صحية مثل نمو الأنسجة غير الطبيعي على المدى الطويل خارج الرحم (بطانة الرحم)، وتقلب المزاج، والعدوى، وتلف الكلى، وفي حالات نادرة، الموت.4 - التبرع بالحيوانات المنويةتعرض ما يعرف "ببنوك النطاف" من 35 إلى 125 دولارا أمريكيا لكل تبرع، كما يمنح "مانهاتن كيروبنك" للمانحين 1500 دولارا شهريا مقابل حيواناتهم المنوية.5 - برنامج "الرحم البديل"يمكن للنساء اللواتي يحملن طفلاً لزوجين آخرين جني جزء كبير جدًا من النقود خلال فترة الحضانة التي تبلغ تسعة أشهر، والمعروفة باسم "تأجير الأرحام الحملي".في نيويورك وميشيغان، هناك حظر على عقود تأجير الأرحام، ويمكنك قضاء عقوبة بالسجن أو دفع غرامات باهظة مقابل المضي في عقد تأجير الأرحام، ومع ذلك، فإن بعض الولايات مثل واشنطن وكاليفورنيا تسمح بذلك.6 - التبرع للخضوع إلى تجارب سريريةيدير المعهد الوطني الأمريكي للصحة قاعدة بيانات قابلة للبحث للدراسات السريرية البشرية حول العالم حيث يخضع المشاركون لأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، أو يشاركون في بحث قائم على الملاحظة مثل دراسة تسجل تأثيرات أنماط الحياة المختلفة على صحة القلب.7 - المشاركة بالدراسات النفسيةلا تحقق الدراسات النفسية المدفوعة مثل تلك التي تفحص السلوك البشري ووظائف الدماغ عائدًا مرتفعًا مثل التجارب السريرية، لكنها عمومًا أقل خطورة وتتطلب التزامًا بوقت أقصر.8 - التبرع بنقي العظامعلى غرار بيع بلازما الدم ، يمكنك أيضًا بيع نخاع العظم. بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى زراعة نخاع العظم، قد يكون الانتظار طويلًا وشاقًا في بعض الأحيان.9 - التبرع بالجثة بعد الوفاةهذه الفكرة الأخيرة هي نوعًا ما مريبة، ولكن يمكنك التبرع بجسمك للأغراض العلمية، وهذا يساعد في أنواع مختلفة من البحوث والتعليم.وأما المقابل فهو ليس ماديا بل يتمثل بتحمل تكاليف حرق الجثة الذي يصل لألف دولار أمريكي.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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