https://sputnikarabic.ae/20221229/إيران-سنغلق-نافذة-المفاوضات-إذا-لم-ينته-نفاق-واشنطن-1071715049.html

إيران: سنغلق نافذة المفاوضات إذا لم ينته نفاق واشنطن

إيران: سنغلق نافذة المفاوضات إذا لم ينته نفاق واشنطن

انتقد وزير الخارجية في إيران، حسين أمير عبد اللهيان، ما اسماه "نفاق" الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مشددا على أن نافذة المفاوضات النووية ما زالت... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T06:51+0000

2022-12-29T06:51+0000

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وأوضح عبد اللهيان، في تصريحات عقب اجتماعات عقدها مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال زيارته إلى سلطنة عمان، "نافذة التفاوض المفتوحة اليوم، لن تبقى مفتوحة غداً، إذا لم تكفّ الولايات المتحدة وغيرها عن النفاق"، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.وأضاف: "لقد أكدنا خلال لقاءاتنا مع كبار المسؤولين العمانيين أننا لم نتفاوض من أجل التفاوض"، لافتا إلى أن بلاده شاركت لأشهر في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق، "وأكدنا أن نافذة التوصل إلى اتفاق لم تكن مشرعة دوما من قبل إيران، هذه النافذة مفتوحة اليوم، وإذا لم تتوقف الأطراف الأخرى خاصة أمريكا عن النفاق وإذا لم يتصرف الغربيون بواقعية، فليس من الواضح أن النافذة التي مفتوحة اليوم، ستبقى غدا مفتوحة أيضا".وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله "في أن تنأى الأطراف الغربية بنفسها عن النفاق وأن تؤدي المفاوضات التي استمرت لأشهر إلى نتيجة، بحيث تستفيد منها جميع الأطراف".وأكد: "نحن لسنا مقيدين، وإذا أراد الغربيون الاستمرار في تصرفاتهم المنافقة والتدخلية، فسنتحرك في اتجاه آخر".

https://sputnikarabic.ae/20221128/طهران-المفاوضات-حول-الاتفاق-النووي-وصلت-إلى-طريق-مسدود-1070621893.html

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