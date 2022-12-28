https://sputnikarabic.ae/20221228/عبداللهيان-المسؤولون-العمانيون-لعبوا-دورا-إيجابيا-في-تقريب-وجهات-النظر-بشأن-مفاوضات-الاتفاق-النووي-1071679982.html

عبداللهيان: المسؤولون العمانيون لعبوا دورا إيجابيا في تقريب وجهات النظر بشأن مفاوضات الاتفاق النووي

عبداللهيان: المسؤولون العمانيون لعبوا دورا إيجابيا في تقريب وجهات النظر بشأن مفاوضات الاتفاق النووي

أكد حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه يحمل رسالة من رئيس بلاده إبراهيم رئيسي، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T00:13+0000

2022-12-28T00:13+0000

2022-12-28T00:13+0000

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ونقلت وكالة إرنا، فجر اليوم الأربعاء، عن عبداللهيان أن إيران وسلطنة عمان تعقدان مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية، على الدوام، تتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكر وزير الخارجية الإيراني أن سلطنة عمان تعد مركزا للحوار الإقليمي حول مختلف القضايا، سواء فيما يتعلق بإيران أو الأزمات الإقليمية، مضيفا أن كبار المسؤولين العمانيين دائما ما لعبوا دورا خيّرا.وأشار عبداللهيان إلى أن زيارته إلى مسقط تشكل فرصة لاستعراض القضايا الثنائية بين البلدين ومتابعة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التسريع، لافتا إلى أن الأزمات في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا تحظى بالاهتمام في هذه المحادثات.وشدد عبداللهيان على أن المسؤولين العمانيين لعبوا، دوما، دورا إيجابيا وبناء في تقريب وجهات نظر الطرفين حيال مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني والوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق.وكان وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، زار طهران، في العشرين من الشهر الماضي، ونشر صور من لقائه مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، ومن لقائه مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وقتها قال إن إيران قادرة على تجاوز بعض التحديات والقضايا المثارة ‏داخليا بحكمة.‏وأشار خلال اجتماع مع نظيره الإيراني إلى رفضه لأي أعمال عنف وإرهاب، وأن السبيل الوحيد للتغلب على التحديات والمشاكل في المنطقة والعالم هو من خلال الحوار والتفاهم واعتماد الطرق السلمية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).ولفت إلى أن "العلاقات بين إيران وسلطنة عمان مبنية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة، والتي يمكن أن تكون نموذجا للدول الأخرى بكل معنى الكلمة".كما شدد وزير الخارجية العمانية، بدر البوسعيدي، إلى "عزم طهران ومسقط على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، معربا عن أمله في أن تتمكن البلدين من لعب دور إيجابي، وبناء في حل التحديات الإقليمية والعالمية".واعتبر أن سياسة سلطنة عمان الثابتة هي حسن الجوار ودعم إيران، وجدد دعوته لوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، لزيارة مسقط.

https://sputnikarabic.ae/20221120/وزير-الخارجية-العماني-إيران-قادرة-على-تجاوز-بعض-القضايا-الداخلية-بحكمة-1070352127.html

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