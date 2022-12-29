https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الإيراني-يعلن-إجراء-مناورات-شاملة-بدءا-من-يوم-غد--1071717701.html

الجيش الإيراني يعلن إجراء مناورات شاملة بدءا من يوم غد

الجيش الإيراني يعلن إجراء مناورات شاملة بدءا من يوم غد

أعلن الجيش الإيراني، إجراء مناورات شاملة بدءا من يوم غد الجمعة. 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T08:43+0000

2022-12-29T08:43+0000

2022-12-29T08:43+0000

إيران

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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في لقائه مع منتسبي وقادة لواء القوات الخاصة "ميرزا كوجك خان"، إن مناورات القوة البرية للحرس الثوري في منطقة أرس، رسالة واضحة موجهة للطرف الآخر".واعتبر العميد رمضان شريف، هذا اللواء من أقوى الألوية في القوات البرية للحرس الثوري، وقال إن "وجود هذا اللواء في المناورات الكبرى للقوة البرية للحرس الثوري في منطقة رأس، شمال غربي إيران، كان لافتا جدا وأدى إلى ارتياح القادة وخاصة قائد الحرس الثوري".وأكد أن "الهجوم الذي نفذه مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية للحرس الثوري ضد الجماعات الإرهابية التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها، نموذجا واضحا لاقتدار الجمهورية الإسلامية"، وقال: إن "هذا الهجوم بعث رسالة واضحة إلى الأعداء بأن الجمهورية الإسلامية لن تتسامح مع أي جماعة تنوي خلق الفوضى وزعزعة الأمن في البلاد وستتعامل معهم بصرامة".وكانت هيئة الأركان العامة في الجيش الإيراني، قد صرحت أن بلادها سترد بحزم على أي خطأ محتمل من قبل أمريكا والكيان الصهيوني في أي وقت ومكان وستستهدف مصدره بهجمات مكثفة.وأفادت وكالة إرنا، فجر اليوم الخميس، بأن هيئة الأركان الإيرانية أصدرت بيانا خلدت فيه ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري.ووصفت هيئة الأركان هذه المناسبة بـ"التاريخية" باعتبارها فرصة كبيرة لزيادة الوعي ومواجهة المؤامرات وأنواع مكائد الأعداء في الحرب الهجينة التي تواجهها إيران.وأوضحت أن أعداء إيران دبروا خلال العقود الأربعة الماضي جميع أنواع المؤامرات بهدف خلق الفوضى في البلاد، وإثارة الفتنة بين أفراد الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن هذا الشعب لم يسمح للأعداء بتمرير مخططاته، وأحبط كل المؤامرات التي حيكت لبلاده.وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية جهوزيتها للحيلولة دون إلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني، مؤكدة رصدها لتحركات أعداء البلاد [في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل] وسترد على أي خطأ متوقع من جانبهما بشكل حاسم، على أن تستهدف مصدره بهجمات مكثفة.

إيران

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