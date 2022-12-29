https://sputnikarabic.ae/20221229/الرئيس-البرازيلي-ينعى-أسطورة-كرة-القدم-بيليه-1071752214.html
الرئيس البرازيلي ينعى أسطورة كرة القدم بيليه
الرئيس البرازيلي ينعى أسطورة كرة القدم بيليه
نعي الرئيس البرازيلي المنتخب، لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بعد وفاته إثر صراع طويل مع المرض. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T21:17+0000
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وكتب الرئيس البرازيلي عبر تويتر، "رأيت بيليه يلعب، بل رأيته يقدم عرضا. كان يفعل دائمًا شيئا مميزا والذي غالبا ما ينتهي بهدف".وأضاف "قليل من البرازيليين رفع اسم بلدنا مثل ما فعل. فعلى الرغم من اختلاف اللغة، سرعان ما وجد الأجانب من أركان الكوكب الأربعة طريقة لنطق الكلمة السحرية (بيليه)".وتابع "غادرنا بيليه اليوم. فهو الآن رفقة العديد من النجوم الأبدية: ديدي، جارينشا، نيلتون سانتوس، سقراط، مارادونا".ويُعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين في كل العصور، ويصنفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الأعظم". وكان من بين أكثر الشخصيات الرياضية نجاحًا وشعبية في القرن العشرين. في عام 1999، تم تسميته رياضي القرن من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وتم إدراجه في قائمة التايمز لأهم 100 شخصية في القرن العشرين.في عام 2000، تم التصويت على بيليه كأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم (IFFHS)، وكان أحد الفائزين المشتركين بجائزة لاعب القرن من فيفا.بدأ بيليه اللعب مع سانتوس في سن الخامسة عشرة والمنتخب البرازيلي في سن السادسة عشرة.خلال مسيرته الدولية، فاز بثلاث نهائيات لكأس العالم: 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي فعل ذلك.وبيليه هو الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفا في 92 مباراة.
https://sputnikarabic.ae/20221229/وفاة-أسطورة-كرة-القدم-البرازيلية-بيليه-1071748608.html
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أخبار البرازيل , رياضة, أخبار العالم الآن
أخبار البرازيل , رياضة, أخبار العالم الآن
الرئيس البرازيلي ينعى أسطورة كرة القدم بيليه
21:17 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 21:20 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
نعي الرئيس البرازيلي المنتخب، لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بعد وفاته إثر صراع طويل مع المرض.
وكتب الرئيس البرازيلي عبر تويتر، "رأيت بيليه يلعب، بل رأيته يقدم عرضا. كان يفعل دائمًا شيئا مميزا والذي غالبا ما ينتهي بهدف".
وأضاف "قليل من البرازيليين رفع اسم بلدنا مثل ما فعل. فعلى الرغم من اختلاف اللغة، سرعان ما وجد الأجانب من أركان الكوكب الأربعة طريقة لنطق الكلمة السحرية (بيليه)".
وتابع "غادرنا بيليه اليوم. فهو الآن رفقة العديد من النجوم الأبدية: ديدي، جارينشا، نيلتون سانتوس، سقراط، مارادونا".
وأتم "لم يكن هناك رقم 10 مثله. شكرا لك بيليه".
ويُعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين في كل العصور، ويصنفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الأعظم".
وكان من بين أكثر الشخصيات الرياضية نجاحًا وشعبية في القرن العشرين. في عام 1999، تم تسميته رياضي القرن من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وتم إدراجه في قائمة التايمز لأهم 100 شخصية في القرن العشرين.
في عام 2000، تم التصويت على بيليه كأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم (IFFHS)، وكان أحد الفائزين المشتركين بجائزة لاعب القرن من فيفا.
بدأ بيليه اللعب مع سانتوس في سن الخامسة عشرة والمنتخب البرازيلي في سن السادسة عشرة.
خلال مسيرته الدولية، فاز بثلاث نهائيات لكأس العالم: 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي فعل ذلك.
وبيليه هو الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفا في 92 مباراة.