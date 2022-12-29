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https://sputnikarabic.ae/20221229/بدء-إزالة-الحواجز-شمالي-كوسوفو--1071741271.html
بدء إزالة الحواجز شمالي كوسوفو
بدء إزالة الحواجز شمالي كوسوفو
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ببدء إزالة الحواجز في شمال كوسوفو وميتوهيا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب المراسل، فقد تمت إزالة الحواجز في روداري بالقرب من الجزء الشمالي من كوسوفسكا ميتروفيتشا وإيبارسكا سلاتينا بالقرب من ليبوسافيتش.ونوه المراسل إلى أن معبري برنجاك ويارينجي الإداريان ما زالا مغلقين، بينما أزيلت الحواجز عند معبر ميردار وفتح أمام حركة المرور.وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الصرب شمالي كوسوفو وميتوهيا سيبدأون إزالة الحواجز صباح اليوم الخميس.وقال ألكسندر فوتشيتش: "إنها عملية طويلة. ستستغرق بعض الوقت".كان الرئيس الصربي قد أمر، أول أمس الثلاثاء، برفع حالة الاستعداد القتالي للجيش وجميع وحدات الشرطة الخاصة.وأمر فوتشيش بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الصربية، بأن "تكون القوات المسلحة الصربية على أعلى مستوى من الاستعداد القتالي"، قائلا: "قررنا ذلك لحماية وحدة أراضي وسيادة صربيا وحماية جميع مواطني صربيا ومنع الإرهاب ضد الصرب أينما كانوا".
https://sputnikarabic.ae/20221228/رئيس-صربيا-يعلن-أن-الصرب-شمال-كوسوفو-سيبدأون-في-إزالة-الحواجز-صباح-الخميس-1071712040.html
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بدء إزالة الحواجز شمالي كوسوفو

16:05 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 16:06 GMT 29.12.2022)
© Sputnik . Teodor Anastasievichبدء إزالة الحواجز شمالي كوسوفو
بدء إزالة الحواجز شمالي كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Teodor Anastasievich
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ببدء إزالة الحواجز في شمال كوسوفو وميتوهيا.
وبحسب المراسل، فقد تمت إزالة الحواجز في روداري بالقرب من الجزء الشمالي من كوسوفسكا ميتروفيتشا وإيبارسكا سلاتينا بالقرب من ليبوسافيتش.
ونوه المراسل إلى أن معبري برنجاك ويارينجي الإداريان ما زالا مغلقين، بينما أزيلت الحواجز عند معبر ميردار وفتح أمام حركة المرور.
وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الصرب شمالي كوسوفو وميتوهيا سيبدأون إزالة الحواجز صباح اليوم الخميس.
رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
فوتشيتش يعلن أن الصرب شمالي كوسوفو سيبدأون إزالة الحواجز صباح الخميس
أمس, 23:00 GMT
وقال ألكسندر فوتشيتش: "إنها عملية طويلة. ستستغرق بعض الوقت".
كان الرئيس الصربي قد أمر، أول أمس الثلاثاء، برفع حالة الاستعداد القتالي للجيش وجميع وحدات الشرطة الخاصة.
وأمر فوتشيش بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الصربية، بأن "تكون القوات المسلحة الصربية على أعلى مستوى من الاستعداد القتالي"، قائلا: "قررنا ذلك لحماية وحدة أراضي وسيادة صربيا وحماية جميع مواطني صربيا ومنع الإرهاب ضد الصرب أينما كانوا".
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