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https://sputnikarabic.ae/20221229/تاريخ-العلاقات-الإسرائيلية-التركية-من-الاعتراف-إلى-المقاطعة-ثم-التطبيع-1071723226.html
تاريخ العلاقات الإسرائيلية التركية... من الاعتراف إلى المقاطعة ثم التطبيع
تاريخ العلاقات الإسرائيلية التركية... من الاعتراف إلى المقاطعة ثم التطبيع
أعلنت السفيرة الإسرائيلية في تركيا إيريت ليليان، أنها قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرت بحسابها الرسمي على "تويتر" صورة لتقديمها أوراق... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

تاريخ العلاقات الإسرائيلية التركية... من الاعتراف إلى المقاطعة ثم التطبيع

11:05 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 29.12.2022)
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أعلنت السفيرة الإسرائيلية في تركيا إيريت ليليان، أنها قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرت بحسابها الرسمي على "تويتر" صورة لتقديمها أوراق اعتمادها لأردوغان ووصفت الخطوة بأنها "لحظة مؤثرة للغاية".
تاريخ العلاقات الإسرائيلية التركية.. من الاعتراف إلى المقاطعة ثم التطبيع - سبوتنيك عربي
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