https://sputnikarabic.ae/20221229/تاريخ-العلاقات-الإسرائيلية-التركية-من-الاعتراف-إلى-المقاطعة-ثم-التطبيع-1071723226.html
تاريخ العلاقات الإسرائيلية التركية... من الاعتراف إلى المقاطعة ثم التطبيع
تاريخ العلاقات الإسرائيلية التركية... من الاعتراف إلى المقاطعة ثم التطبيع
أعلنت السفيرة الإسرائيلية في تركيا إيريت ليليان، أنها قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرت بحسابها الرسمي على "تويتر" صورة لتقديمها أوراق... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T11:05+0000
2022-12-29T11:05+0000
2022-12-29T11:12+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071722863_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_817b750b43af2fa285780b0fb9a424c6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071722863_180:0:1237:793_1920x0_80_0_0_e87e12d2c4c79d80139bdba0524203f1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
تاريخ العلاقات الإسرائيلية التركية... من الاعتراف إلى المقاطعة ثم التطبيع
11:05 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت السفيرة الإسرائيلية في تركيا إيريت ليليان، أنها قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرت بحسابها الرسمي على "تويتر" صورة لتقديمها أوراق اعتمادها لأردوغان ووصفت الخطوة بأنها "لحظة مؤثرة للغاية".