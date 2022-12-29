https://sputnikarabic.ae/20221229/تركيا-تجري-أول-عملية-دفع-باستخدام-عملتها-الرقمية-الجديدة-1071752405.html
تركيا تجري أول عملية دفع باستخدام عملتها الرقمية الجديدة
تركيا تجري أول عملية دفع باستخدام عملتها الرقمية الجديدة
قال البنك المركزي التركي اليوم الخميس، إن أنقرة نفذت بنجاح أول معاملة دفع عبر شبكتها الرسمية لليرة التركية الرقمية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول عملية... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T21:20+0000
2022-12-29T21:20+0000
2022-12-29T21:20+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
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وأوضح البنك أنه سيتيح منصة الليرة الرقمية للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية المختارة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أنه ينوي الكشف عن مراحل متقدمة من الدراسة التجريبية التي ستزيد من توسيع المشاركة.وجاء في بيان البنك المركزي: "تُظهر الدراسات حول الجوانب القانونية لليرة التركية الرقمية أن التعريف الرقمي ذو أهمية حاسمة للمشروع"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".وأضاف: "لذلك، سيتم إعطاء الأولوية للدراسات المتعلقة بالإطار الاقتصادي والقانوني لليرة التركية الرقمية وكذلك متطلباتها التكنولوجية طوال عام 2023".تعمل العديد من البنوك المركزية حول العالم على برامجها الخاصة لتطوير عملة رقمية سيادية مدعومة من الدولة، يمكن استخدامها في المعاملات الرسمية، والتي ستكون بعيدة عن تلك العملات المشفرة غير المركزية مثل "بيتكوين" التي يصعب تعقبها.في وقت سابق من هذا العام، أعلن البنك المركزي الصيني، توسيع البرنامج التجريبي لليوان الرقمي، ليشمل المزيد من المدن الصينية، بعد نجاح تجربته في عدد من المدن الصينية في السنوات السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20220724/الصين-تتعهد-بحماية-بيانات-مستخدمي-اليوان-الرقمي-1065503662.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
تركيا تجري أول عملية دفع باستخدام عملتها الرقمية الجديدة
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قال البنك المركزي التركي اليوم الخميس، إن أنقرة نفذت بنجاح أول معاملة دفع عبر شبكتها الرسمية لليرة التركية الرقمية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول عملية الدفع.
وأوضح البنك أنه سيتيح منصة الليرة الرقمية للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية المختارة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أنه ينوي الكشف عن مراحل متقدمة من الدراسة التجريبية التي ستزيد من توسيع المشاركة.
وجاء في بيان البنك المركزي: "تُظهر الدراسات حول الجوانب القانونية لليرة التركية الرقمية أن التعريف الرقمي ذو أهمية حاسمة للمشروع"، حسبما نقلت وكالة
"الأناضول".
وأضاف: "لذلك، سيتم إعطاء الأولوية للدراسات المتعلقة بالإطار الاقتصادي والقانوني لليرة التركية الرقمية وكذلك متطلباتها التكنولوجية طوال عام 2023".
تعمل العديد من البنوك المركزية حول العالم على برامجها الخاصة لتطوير عملة رقمية سيادية
مدعومة من الدولة، يمكن استخدامها في المعاملات الرسمية، والتي ستكون بعيدة عن تلك العملات المشفرة غير المركزية مثل "بيتكوين" التي يصعب تعقبها.
في وقت سابق من هذا العام، أعلن البنك المركزي الصيني، توسيع البرنامج التجريبي لليوان الرقمي
، ليشمل المزيد من المدن الصينية، بعد نجاح تجربته في عدد من المدن الصينية في السنوات السابقة.