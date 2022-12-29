https://sputnikarabic.ae/20221229/روسيا-تبدأ-اختبارات-الغواصة-النووية-الإمبراطور-ألكسندر-الثالث-في-يونيو-2023-1071724918.html
روسيا تبدأ اختبارات الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو 2023
روسيا تبدأ اختبارات الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو 2023
تعتزم روسيا بدء اختبارات غواصة الصواريخ الباليستية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو 2023، حسبما أفادت قناة "روسيا 24"... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T11:46+0000
2022-12-29T11:46+0000
2022-12-29T11:47+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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سبوتنيك. وأوضحت القناة الإخبارية أن بناء الغواصة انتهى في وقت سابق من اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم اختبار جميع أنظمة أسلحة الغواصة خلال التجارب.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستعمل على زيادة وتيرة بناء أنواع مختلفة من السفن الحربية، وتدريب البحارة على أساس الخبرة المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة، وستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها في محيطات العالم.تصريحات بوتين جاءت خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصة النووية "جنرال سوفورف" والسفينة "غراد" المزودة بصواريخ قصيرة المدى.كما شارك بوتين في رفع العلم على الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، قائلا:" أشير إلى أنه سيتم بناء أربع غواصات أخرى في إطار برنامج التسلح الحكومي الحالي. وهذا سيضمن أمن روسيا لعقود قادمة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا تبدأ اختبارات الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو 2023
11:46 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 11:47 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
تعتزم روسيا بدء اختبارات غواصة الصواريخ الباليستية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو 2023، حسبما أفادت قناة "روسيا 24" اليوم الخميس.
سبوتنيك. وأوضحت القناة الإخبارية أن بناء الغواصة انتهى في وقت سابق من اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم اختبار جميع أنظمة أسلحة الغواصة خلال التجارب.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستعمل على زيادة وتيرة بناء أنواع مختلفة من السفن الحربية، وتدريب البحارة على أساس الخبرة المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة، وستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها في محيطات العالم.
تصريحات بوتين جاءت خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصة
النووية "جنرال سوفورف" والسفينة "غراد" المزودة بصواريخ قصيرة المدى.
وأضاف بوتين،: "أؤكد أننا سنزيد وتيرة وحجم بناء السفن من مختلف الأنواع، وتجهيزها بأحدث الأسلحة، وإجراء التدريبات العملياتية والقتالية للبحارة، مع مراعاة الخبرة المكتسبة، بما في ذلك من العملية العسكرية الخاصة. والقيام بكل ما هو ضروري لضمان أمن روسيا بشكل موثوق، وحماية مصالحنا الوطنية في محيطات العالم".
كما شارك بوتين في رفع العلم على الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، قائلا:" أشير إلى أنه سيتم بناء أربع غواصات أخرى في إطار برنامج التسلح الحكومي الحالي. وهذا سيضمن أمن روسيا لعقود قادمة".