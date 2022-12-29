عربي
إعلام: سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروسيا
https://sputnikarabic.ae/20221229/روسيا-تبدأ-اختبارات-الغواصة-النووية-الإمبراطور-ألكسندر-الثالث-في-يونيو-2023-1071724918.html
روسيا تبدأ اختبارات الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو 2023
روسيا تبدأ اختبارات الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو 2023
تعتزم روسيا بدء اختبارات غواصة الصواريخ الباليستية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو 2023، حسبما أفادت قناة "روسيا 24"... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T11:46+0000
2022-12-29T11:47+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104547/83/1045478324_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_fbcff4dae3c7c74a31f3999bb997ba81.jpg
سبوتنيك. وأوضحت القناة الإخبارية أن بناء الغواصة انتهى في وقت سابق من اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم اختبار جميع أنظمة أسلحة الغواصة خلال التجارب.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستعمل على زيادة وتيرة بناء أنواع مختلفة من السفن الحربية، وتدريب البحارة على أساس الخبرة المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة، وستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها في محيطات العالم.تصريحات بوتين جاءت خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصة النووية "جنرال سوفورف" والسفينة "غراد" المزودة بصواريخ قصيرة المدى.كما شارك بوتين في رفع العلم على الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، قائلا:" أشير إلى أنه سيتم بناء أربع غواصات أخرى في إطار برنامج التسلح الحكومي الحالي. وهذا سيضمن أمن روسيا لعقود قادمة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104547/83/1045478324_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_bab064fd700cedafa257b3bf742f3afc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

روسيا تبدأ اختبارات الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو 2023

11:46 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 11:47 GMT 29.12.2022)
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / Russian submarine Alexander Nevsky (cropped image)مراسم عودة الغواصة "ألكسندر نيفسكي"، وهي غواصة نووية من فئة "بوري-أ" (مشروع 955) في قاعدة فيليوتشينسك.
مراسم عودة الغواصة ألكسندر نيفسكي، وهي غواصة نووية من فئة بوري-أ (مشروع 955) في قاعدة فيليوتشينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / Russian submarine Alexander Nevsky (cropped image)
تابعنا عبرTelegram
تعتزم روسيا بدء اختبارات غواصة الصواريخ الباليستية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو 2023، حسبما أفادت قناة "روسيا 24" اليوم الخميس.
سبوتنيك. وأوضحت القناة الإخبارية أن بناء الغواصة انتهى في وقت سابق من اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم اختبار جميع أنظمة أسلحة الغواصة خلال التجارب.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستعمل على زيادة وتيرة بناء أنواع مختلفة من السفن الحربية، وتدريب البحارة على أساس الخبرة المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة، وستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها في محيطات العالم.
تصريحات بوتين جاءت خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصة النووية "جنرال سوفورف" والسفينة "غراد" المزودة بصواريخ قصيرة المدى.
وأضاف بوتين،: "أؤكد أننا سنزيد وتيرة وحجم بناء السفن من مختلف الأنواع، وتجهيزها بأحدث الأسلحة، وإجراء التدريبات العملياتية والقتالية للبحارة، مع مراعاة الخبرة المكتسبة، بما في ذلك من العملية العسكرية الخاصة. والقيام بكل ما هو ضروري لضمان أمن روسيا بشكل موثوق، وحماية مصالحنا الوطنية في محيطات العالم".
كما شارك بوتين في رفع العلم على الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، قائلا:" أشير إلى أنه سيتم بناء أربع غواصات أخرى في إطار برنامج التسلح الحكومي الحالي. وهذا سيضمن أمن روسيا لعقود قادمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала