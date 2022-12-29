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https://sputnikarabic.ae/20221229/بوتين-روسيا-ستزيد-وتيرة-بناء-أنواع-مختلفة-من-السفن-الحربية-1071723880.html
بوتين يكشف عن بناء 4 غواصات نووية وتسريع وتيرة تشييد السفن الحربية
بوتين يكشف عن بناء 4 غواصات نووية وتسريع وتيرة تشييد السفن الحربية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستعمل على زيادة وتيرة بناء أنواع مختلفة من السفن الحربية، وتدريب البحارة على أساس الخبرة المكتسبة من العملية... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T11:25+0000
2022-12-29T11:57+0000
روسيا
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تصريحات بوتين جاءت خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصة النووية "جنرال سوفورف" والسفينة "غراد" المزودة بصواريخ قصيرة المدى.كما وشارك بوتين في رفع العلم على الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، قائلا:" أشير إلى أنه سيتم بناء أربع غواصات أخرى في إطار برنامج التسلح الحكومي الحالي. وهذا سيضمن أمن روسيا لعقود قادمة".مضيفا أن غواصة "جنرال سوفورف" مزودة بصواريخ "بولافا" التي تزيد من قدرات القوات البحرية النووية، مشيرا إلى أن سفينة "غراد" هي من ضمن مشروع الجيل الجديد من السفن التي أثبتت كفاءتها العالية في المهمات القتالية في سوريا وفي العملية الخاصة.اقرأ أيضا: مقاتلات روسية تسقط 4 طائرات أوكرانية والصواريخ تدك 4 مراكز قيادةاقرأ أيضا: ما هي "خلايا الوقود" التي تستخدمها غواصات الديزل لزيادة مدة بقائها تحت الماء؟
https://sputnikarabic.ae/20221125/سفينة-الصواريخ-الصغيرة-غراد-الروسية-تبدأ-اختبارات-الحالة-في-بحر-البلطيق-1070532581.html
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روسيا

بوتين يكشف عن بناء 4 غواصات نووية وتسريع وتيرة تشييد السفن الحربية

11:25 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 29.12.2022)
© Sputnik . Alexey Danitshev / الانتقال إلى بنك الصورغواصة روسية من نوع "لادا"
غواصة روسية من نوع لادا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Alexey Danitshev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستعمل على زيادة وتيرة بناء أنواع مختلفة من السفن الحربية، وتدريب البحارة على أساس الخبرة المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة، وستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها في محيطات العالم.
تصريحات بوتين جاءت خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصة النووية "جنرال سوفورف" والسفينة "غراد" المزودة بصواريخ قصيرة المدى.

"أؤكد أننا سنزيد وتيرة وحجم بناء السفن من مختلف الأنواع، وتجهيزها بأحدث الأسلحة، وإجراء التدريبات العملياتية والقتالية للبحارة، مع مراعاة الخبرة المكتسبة، بما في ذلك من العملية العسكرية الخاصة. والقيام بكل ما هو ضروري لضمان أمن روسيا بشكل موثوق، وحماية مصالحنا الوطنية في محيطات العالم".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
كما وشارك بوتين في رفع العلم على الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، قائلا:" أشير إلى أنه سيتم بناء أربع غواصات أخرى في إطار برنامج التسلح الحكومي الحالي. وهذا سيضمن أمن روسيا لعقود قادمة".

مشيرا إلى أن حاملات الصواريخ النووية الروسية، التي يجري تصميمها وبناؤها، ليس لها نظائر في العالم في كثير من النواحي، وأن الغواصات والسفن السطحية الجديدة مزودة بأنظمة ملاحة واتصالات وصوتيات حديثة، ومجهزة بأسلحة عالية الدقة وروبوتية الأنظمة.

أسطول بحر البلطيق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
سفينة الصواريخ الصغيرة "غراد" الروسية تبدأ اختبارات الحالة في بحر البلطيق
25 نوفمبر, 11:41 GMT
مضيفا أن غواصة "جنرال سوفورف" مزودة بصواريخ "بولافا" التي تزيد من قدرات القوات البحرية النووية، مشيرا إلى أن سفينة "غراد" هي من ضمن مشروع الجيل الجديد من السفن التي أثبتت كفاءتها العالية في المهمات القتالية في سوريا وفي العملية الخاصة.
اقرأ أيضا: مقاتلات روسية تسقط 4 طائرات أوكرانية والصواريخ تدك 4 مراكز قيادة
اقرأ أيضا: ما هي "خلايا الوقود" التي تستخدمها غواصات الديزل لزيادة مدة بقائها تحت الماء؟
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