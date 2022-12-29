https://sputnikarabic.ae/20221229/روسيا-فكرة-أوكرانيا-حول-قمة-سلام-مجرد-حيلة-علاقات-عامة-أمريكية---1071719264.html
روسيا: فكرة أوكرانيا حول "قمة سلام" مجرد حيلة علاقات عامة أمريكية
روسيا: فكرة أوكرانيا حول "قمة سلام" مجرد حيلة علاقات عامة أمريكية
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، الفكرة التي طرحتها أوكرانيا حول "قمة سلام" مجرد حيلة علاقات عامة أخرى مقدمة من جانب... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T09:42+0000
2022-12-29T09:42+0000
2022-12-29T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية في إفادة صحفية، إلى أن واشنطن تحاول تقديم كييف على أنها "صانعة سلام"، مؤكدة أن "مبادرات السلام" الأوكرانية لا قيمة لها.ونوهت زاخاروفا إلى أن "مبادرات السلام" هذه المقدمة من نظام كييف لا يوجد فيها "شيء يستحق"، ولا قيمة لها.وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه حتى الآن لا توجد "خطة سلام مع أوكرانيا" لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم.قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مبادرة زيلينسكي إعداد "خطة سلام" من قبل أوكرانيا وعقد "قمة سلام" دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في شباط/ فبراير: "حتى الآن لا توجد "خطة سلام" لأوكرانيا. مرة أخرى، لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع الأراضي الروسية، ومع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا، وأي خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نسميها "سلمية".وبشأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصادقة على مرسوم حظر توريد النفط للدول التي فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي، قال بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة "أوبك+" قبل توقيع مرسوم التدابير المتعلقة بوضع سقف لأسعار النفط الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221229/لافروف-الغرب-لم-يقدم-دليلا-على-توريد-إيران-طائرات-مسيرة-إلى-روسيا-1071714337.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا: فكرة أوكرانيا حول "قمة سلام" مجرد حيلة علاقات عامة أمريكية
09:42 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، الفكرة التي طرحتها أوكرانيا حول "قمة سلام" مجرد حيلة علاقات عامة أخرى مقدمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية في إفادة صحفية، إلى أن واشنطن تحاول تقديم كييف على أنها "صانعة سلام"، مؤكدة أن "مبادرات السلام" الأوكرانية لا قيمة لها.
"نحن نعتبر هذه الفكرة المجنونة بمثابة إجراء علاقات عامة آخر من جانب واشنطن، التي كانت تحاول مؤخرًا تقديم نظام كييف بصورة صانع سلام. (على الشكل التالي:) لقد كانوا (في نظام كييف) يعانون، كانوا ديمقراطيين ليبراليين، كانوا مقاتلين من أجل حرية أوروبا، والآن هم صانعو سلام".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية
ونوهت زاخاروفا إلى أن "مبادرات السلام" هذه المقدمة من نظام كييف لا يوجد فيها "شيء يستحق"، ولا قيمة لها.
"إنها محاولة أخرى لتصحيح بشكل طفيف التنسيق المزعج لرسائل الفيديو التي لا نهاية لها، والخطابات، لمحاولة إضفاء بعض الشرعية على دمية – إنه نقاش آخر لا معنى له، والتي، مرة أخرى، لن تتبعها أية خطوات ملموسة".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه حتى الآن لا توجد "خطة سلام مع أوكرانيا" لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم.
قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مبادرة زيلينسكي إعداد "خطة سلام" من قبل أوكرانيا وعقد "قمة سلام" دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في شباط/ فبراير: "حتى الآن لا توجد "خطة سلام" لأوكرانيا. مرة أخرى، لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع الأراضي الروسية، ومع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا، وأي خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نسميها "سلمية".
وبشأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصادقة على مرسوم حظر توريد النفط للدول التي فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي، قال بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة "أوبك+" قبل توقيع مرسوم التدابير المتعلقة بوضع سقف لأسعار النفط الروسي.