https://sputnikarabic.ae/20221229/روسيا-فكرة-أوكرانيا-حول-قمة-سلام-مجرد-حيلة-علاقات-عامة-أمريكية---1071719264.html

روسيا: فكرة أوكرانيا حول "قمة سلام" مجرد حيلة علاقات عامة أمريكية

روسيا: فكرة أوكرانيا حول "قمة سلام" مجرد حيلة علاقات عامة أمريكية

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، الفكرة التي طرحتها أوكرانيا حول "قمة سلام" مجرد حيلة علاقات عامة أخرى مقدمة من جانب... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T09:42+0000

2022-12-29T09:42+0000

2022-12-29T09:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية في إفادة صحفية، إلى أن واشنطن تحاول تقديم كييف على أنها "صانعة سلام"، مؤكدة أن "مبادرات السلام" الأوكرانية لا قيمة لها.ونوهت زاخاروفا إلى أن "مبادرات السلام" هذه المقدمة من نظام كييف لا يوجد فيها "شيء يستحق"، ولا قيمة لها.وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه حتى الآن لا توجد "خطة سلام مع أوكرانيا" لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم.قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مبادرة زيلينسكي إعداد "خطة سلام" من قبل أوكرانيا وعقد "قمة سلام" دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في شباط/ فبراير: "حتى الآن لا توجد "خطة سلام" لأوكرانيا. مرة أخرى، لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع الأراضي الروسية، ومع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا، وأي خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نسميها "سلمية".وبشأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصادقة على مرسوم حظر توريد النفط للدول التي فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي، قال بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة "أوبك+" قبل توقيع مرسوم التدابير المتعلقة بوضع سقف لأسعار النفط الروسي.

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