https://sputnikarabic.ae/20221229/لافروف-الغرب-لم-يقدم-دليلا-على-توريد-إيران-طائرات-مسيرة-إلى-روسيا-1071714337.html
لافروف: الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا
لافروف: الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T06:01+0000
2022-12-29T06:01+0000
2022-12-29T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لـ "طائرات مسيرة" إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير" لا يمكنهم تقديم حقائق".واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
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روسيا
لافروف: الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا
06:01 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 06:11 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لـ "طائرات مسيرة" إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير" لا يمكنهم تقديم حقائق".
واتهمت
دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.