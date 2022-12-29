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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221229/لافروف-الغرب-لم-يقدم-دليلا-على-توريد-إيران-طائرات-مسيرة-إلى-روسيا-1071714337.html
لافروف: الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا
لافروف: الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T06:01+0000
2022-12-29T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لـ "طائرات مسيرة" إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير" لا يمكنهم تقديم حقائق".واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
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روسيا

لافروف: الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا

06:01 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 06:11 GMT 29.12.2022)
© Sputnikلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لـ "طائرات مسيرة" إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير" لا يمكنهم تقديم حقائق".
واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
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